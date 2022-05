Deddy, Luci Addosso Summer Tour: le prime date (Biglietti)

Deddy, uno dei cantanti che si è fatto maggiormente notare nel corso della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha annunciato il suo tour estivo, il Luci Addosso Summer Tour, comunicando le prime date confermate.

In fondo, trovate il calendario aggiornato. I biglietti per la data di Santa Marinella (RM) sono disponibili da lunedì 30 maggio, dalle ore 14, mentre i biglietti per il concerto di Gravina di Catania (CT) sono disponibili da martedì 31 maggio, dalle ore 12. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Vivo Concerti.

Deddy, cantante torinese di 20 anni, come scritto in apertura, ha preso parte ad Amici 20, arrivando fino alla fase serale del talent show di Canale 5.

Dopo la sua partecipazione al programma, Deddy ha pubblicato l’EP Il cielo contromano, certificato Disco di Platino, contenente gli inediti presentati durante Amici, Il cielo contromano, Parole a caso, Ancora in due, 0 passi e La prima estate. L’EP arrivò fino alla seconda posizione della classifica Fimi degli album più venduti.

Nell’ottobre 2021, l’album è stato ristampato e pubblicato come album vero e proprio, con l’aggiunta di altre 7 canzoni, dal titolo Il cielo contromano su Giove, lanciato dal singolo Mentre ti spoglio, scritto per lui da Giordana Angi.

Per quanto riguarda il 2022, ad aprile, Deddy ha pubblicato il singolo Non mi fa dormire, con la partecipazione della cantautrice, scrittrice e attrice Caffellatte. Entrambi hanno preso parte all’ultima edizione del Concerto del Primo Maggio a Roma.

Deddy, Luci Addosso Summer Tour: calendario

18 giugno 2022 – Scandiano (RE) – FestivaLOVE

24 giugno 2022 – Lecce – Palasummer

9 luglio 2022 – Gravina di Catania (CT) – Terre di Sicilia in FEST

28 luglio 2022 – Fidenza (PR) – Fidenza Village Summer Festival

27 agosto 2022 – Santa Marinella (RM) – Castello di Santa Severa