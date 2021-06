“Avrei Potuto Essere Sexy” è un brano scritto da Davide Papasidero – concorrente di X Factor 5 e vincitore del Festival di Castrocaro nel 2013 – arrangiato e prodotto da Nicco Verrienti per Albicocca Studio. Il brano, che grazie alle sue sonorità frizzanti e ad una challenge che sarà lanciata su Tik Tok si candida a tormentone dell’estate 2021, è una fotografia ironica della società odierna e nasce da una riflessione del cantautore durante il lockdown che porta con sé una nuova consapevolezza.

Davide Papasidero, in questa nuova avventura discografica, è affiancato nel video ufficiale dal duo di attrici e showgirl Palla e Chiatta. (cliccate qui per vederlo). Due forze della natura che rappresentano al meglio il senso profondo di questa canzone.

Ecco il commento dell’artista sul significato e il messaggio che il brano vuole divulgare:

“Tutti dicono di apprezzare la semplicità ma poi vengono sopraffatti dalla dipendenza dai social, dall’ossessione per la perfezione estetica e per gli influencer, da seguire alla lettera per far parte della schiera dei ‘cool’, sexy e ricchi, se non di soldi almeno di like. Come se i semplici, alla fine, fossero perdenti. A suon di paragoni e metafore, “Avrei Potuto Essere Sexy” prende alla berlina tutti questi cliché e pone l’attenzione su una grande sfida: essere unici in un mondo di simili. “Il messaggio fondamentale di questo brano è uscire da questi schemi da ogni punto di vista, anche musicale”