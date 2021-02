Dave Grohl sta promuovendo l’uscita del nuovo album dei Foo Fighters, “Medicine At Midnight“. Parlando a The Big Issue, il cantante ha detto che il suo rapporto musicale con i suoi compagni di band dei Nirvana Kurt Cobain e Krist Novoselic “è stato un incontro perfetto”.

Un viaggio amarcord che, però, ha evidenziato anche importanti differenze tra i due gruppi, come sottolineato dallo stesso Grohl.

“Ma personalmente è stato un po’ strano, ad essere onesti. Ovviamente ci volevamo bene. Eravamo amici. Ma, sai, c’era una disfunzione nei Nirvana che una band come i Foo Fighters non ha”

Poi ha continuato, cercando di spiegare a cosa si stesse riferendo, nel dettaglio:

“Ero vicino a Kurt, come lo sono a Taylor Hawkins? No. Vivevo con Krist e sua moglie quando mi sono unito alla band per la prima volta. Penso sia durato un mese e poi mi hanno buttato fuori, ma abbiamo sempre avuto questo tipo di connessione amorevole, ed è stata resa ancora maggiore dopo la morte di Kurt. Quando vedo Krist ora, lo abbraccio come una famiglia. Ma allora eravamo giovani e il mondo era così strano. Ma quella disfunzione emotiva nei Nirvana è stata alleviata quando ci dedicavamo gli strumenti. Se la musica non avesse funzionato, non saremmo stati lì insieme. Credo davvero che ci siano alcune persone con cui puoi comunicare solo musicalmente. E a volte è una comunicazione ancora più grande e più profonda”

Intanto, come anticipato a inizio articolo, i Foo Fighters stanno per rilasciare il loro nuovo disco, Medicine at midnight.

Il cantante, nei giorni scorsi, aveva raccontato un altro episodio legato al suo passato, quando venne picchiato dalla polizia negli anni ’80: