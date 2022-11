Damien Rice torna in Italia nel 2023 con 2 date a Milano e Udine

Otto anni dopo My Favourite Faded Fantasy, Damien Rice sta per tornare con nuova musica e un nuovo tour europeo che lo porterà anche in Italia nel corso del 2023, con due date a Milano e Udine appena annunciate dal cantautore irlandese sui propri canali social, a cominciare da Instagram.

Il cantautore di The Blower’s Daughter e Cannonball ha sempre avuto un legame speciale con l’Italia ed è anche per questo motivo che su un totale di 9 date già annunciate – altre verranno aggiunte in seguito, parola dell’artista – ben due sono in Italia.

15 marzo 2023 – Manchester, O2 Apollo

– Manchester, O2 Apollo 16 marzo 2023 – Londra, Eventim Apollo

– Londra, Eventim Apollo 18 marzo 2023 – Anversa, Stadsschouwburg

– Anversa, Stadsschouwburg 19 marzo 2023 – Parigi, Le Grand Rex

– Parigi, Le Grand Rex 22 marzo 2023 – Amsterdam, Royal Theatre Carre

– Amsterdam, Royal Theatre Carre 25 marzo 2023 – Berlino, Tempodrom

– Berlino, Tempodrom 29 marzo 2023 – Milano, Teatro dal Verme

– Milano, Teatro dal Verme 31 marzo 2023 – Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

– Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine 2 aprile 2023 – Zagabria, Kino SC

I biglietti per tutte le date del tour 2023 di Damien Rice, incluse le due in Italia, saranno in vendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket dalle 10.00 ora italiana di venerdì 2 dicembre.

Oltre a tutti i successi in arrivo dai tre album in studio già pubblicati da Damien Rice – “O” del 2002, “9” del 2006 e “My Favourite Faded Fantasy” uscito nel 2014 – le date del nuovo tour serviranno anche per presentare al pubblico i nuovi brani a cui Rice sta lavorando da tempo.

Damien Rice è rimasto molto sul vago sul materiale inedito che arriverà a breve, immaginiamo in tempo per l’avvio del tour. Via Instagram si è limitato ad anticipare il nuovo tour e nuove canzoni, ma ad oggi abbiamo soltanto le date del tour.