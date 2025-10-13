Damiano David a Roma: la dedica a Paolo Mendico e il messaggio contro il bullismo
Al Palazzo dello Sport, il frontman dei Maneskin Damiano David apre la serata con una dedica a Paolo Mendico, giovane vittima di bullismo. Emozione in platea e, tra il pubblico, la presenza a sorpresa di Victoria, Thomas ed Ethan.
Si è conclusa ieri sera al PalaEur di Roma il breve percorso italiano di Damiano David che con la sua band ha presentato i brani del suo primo progetto solista Funny Little Fears in un concerto ancora una volta completamente sold out.
Damiano David, il messaggio per Paolo
Ma la prima delle due date romane del tour solista di Damiano David era stata caratterizzata da alcuni momenti di grande intensità. Prima di eseguire la sua versione di “Le tasche piene di sassi”, un classico del repertorio di Jovanotti che ancora non aveva proposto nella sua scaletta live di questa tournée, Damiano ha dedica la serata a Paolo Mendico, il ragazzo di Latina scomparso dopo episodi di bullismo.
“Scusaci veramente tanto Paolo, questa è per te”… ha detto il cantante in un attimo attimo di grande commozione con il palazzetto prima ammutolito e poi in piedi, a sottolineare che le parole feriscono e che il palco può diventare spazio di riparazione simbolica.
Il testo della dedica
“Le parole non si vedono, non si toccano, eppure sanno lasciare lividi profondi. A volte basta una frase detta con leggerezza per incrinare qualcosa dentro, per spegnere una luce che sembrava destinata a brillare per sempre.
Il dolore che provocano non sempre si vede, vive nel silenzio di chi le ha ascoltate, nascosto dietro un sorriso finto, tra i pensieri che non trovano pace. Perché il male fatto dalle parole lascia cicatrici invisibili e lente a guarire, molto più lente di quanto si creda. Questa sera non avrò un ospite sul palco, ma mai come stasera avrei voluto portare qui accanto a me e tenergli la mano”.
Gli “altri tre” sotto il palco
A far lievitare il tasso emotivo della serata, la presenza di Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio tra il pubblico. Un gesto di vicinanza personale che, inevitabilmente, alimenta le speranze dei fan per una reunion futura di cui ormai di parla con sempre maggiore frequenza. In attesa di un annuncio ufficiale un altro segnale importante: che fa eco con le parole di affetto dedicate da Damiano alla sua band.
Il tour di Damiano David
Dopo 14 date europee la prima tranche del tour di Damiano David si è conclusa per trasferirsi ora in Australia, Giappone, Sud America, Messico, Canada e Stati Uniti.
Wed Oct 22 – Australia, Sydney – Enmore Theatre – SOLD OUT
Fri Oct 24 – Australia, Melbourne – Forum – SOLD OUT
Mon Oct 27 – Japan, Tokyo – Tokyo Garden Theater
Wed Oct 29 – Japan, Osaka – Zepp Osaka Bayside
Fri Nov 07 – Brazil, Sao Paulo – Tokio Marine Hall – SOLD OUT
Sun Nov 09 – Chile, Santiago – Teatro Caupolican – SOLD OUT
Tue Nov 11 – Argentina, Buenos Aires – Complejo C Art Media – SOLD OUT
Thu Nov 13 – Colombia, Bogotà – Teatro Royal Center – SOLD OUT
Mon Nov 17 – Mexico, Mexico City – Auditorio BlackBerry – SOLD OUT
Fri Nov 21 – USA, Seattle – Paramount Theatre
Sun Nov 23 – USA, San Francisco – The Masonic
Tue Nov 25 – USA, Los Angeles – The Wiltern – SOLD OUT
Sat Nov 29 – USA, Chicago – The Riviera Theatre
Sun Nov 30 – USA, Detroit – The Fillmore Detroit
Tue Dec 02 – Canada, Toronto – Coca-Cola Coliseum
Thu Dec 04 – Canada, Montreal – MTELUS – SOLD OUT
Sat Dec 06 – USA, Philadelphia – The Fillmore Philadelphia
La scaletta di Damiano David a Roma
Born With a Broken Heart
The First Time
Mysterious Girl
Voices
Cinnamon
Locked Out of Heaven (Bruno Mars cover)
Talk to Me
Nothing Breaks Like a Heart (Mark Ronson cover)
Perfect Life
Next Summer
Sick Of Myself
The Bruise
Tangerine
Le tasche piene di sassi (Jovanotti cover)
Zombie Lady
Tango
Angel
Over
Mars
BIS
The First Time
Naked / Solitude (No One Understands Me)