Damiano David a Roma: la dedica a Paolo Mendico e il messaggio contro il bullismo

Si è conclusa ieri sera al PalaEur di Roma il breve percorso italiano di Damiano David che con la sua band ha presentato i brani del suo primo progetto solista Funny Little Fears in un concerto ancora una volta completamente sold out.

Damiano David, il messaggio per Paolo

Ma la prima delle due date romane del tour solista di Damiano David era stata caratterizzata da alcuni momenti di grande intensità. Prima di eseguire la sua versione di “Le tasche piene di sassi”, un classico del repertorio di Jovanotti che ancora non aveva proposto nella sua scaletta live di questa tournée, Damiano ha dedica la serata a Paolo Mendico, il ragazzo di Latina scomparso dopo episodi di bullismo.

“Scusaci veramente tanto Paolo, questa è per te”… ha detto il cantante in un attimo attimo di grande commozione con il palazzetto prima ammutolito e poi in piedi, a sottolineare che le parole feriscono e che il palco può diventare spazio di riparazione simbolica.

Il testo della dedica

“Le parole non si vedono, non si toccano, eppure sanno lasciare lividi profondi. A volte basta una frase detta con leggerezza per incrinare qualcosa dentro, per spegnere una luce che sembrava destinata a brillare per sempre.

Il dolore che provocano non sempre si vede, vive nel silenzio di chi le ha ascoltate, nascosto dietro un sorriso finto, tra i pensieri che non trovano pace. Perché il male fatto dalle parole lascia cicatrici invisibili e lente a guarire, molto più lente di quanto si creda. Questa sera non avrò un ospite sul palco, ma mai come stasera avrei voluto portare qui accanto a me e tenergli la mano”.

Gli “altri tre” sotto il palco

A far lievitare il tasso emotivo della serata, la presenza di Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio tra il pubblico. Un gesto di vicinanza personale che, inevitabilmente, alimenta le speranze dei fan per una reunion futura di cui ormai di parla con sempre maggiore frequenza. In attesa di un annuncio ufficiale un altro segnale importante: che fa eco con le parole di affetto dedicate da Damiano alla sua band.

Il tour di Damiano David

Dopo 14 date europee la prima tranche del tour di Damiano David si è conclusa per trasferirsi ora in Australia, Giappone, Sud America, Messico, Canada e Stati Uniti.

Wed Oct 22 – Australia, Sydney – Enmore Theatre – SOLD OUT

Fri Oct 24 – Australia, Melbourne – Forum – SOLD OUT

Mon Oct 27 – Japan, Tokyo – Tokyo Garden Theater

Wed Oct 29 – Japan, Osaka – Zepp Osaka Bayside

Fri Nov 07 – Brazil, Sao Paulo – Tokio Marine Hall – SOLD OUT

Sun Nov 09 – Chile, Santiago – Teatro Caupolican – SOLD OUT

Tue Nov 11 – Argentina, Buenos Aires – Complejo C Art Media – SOLD OUT

Thu Nov 13 – Colombia, Bogotà – Teatro Royal Center – SOLD OUT

Mon Nov 17 – Mexico, Mexico City – Auditorio BlackBerry – SOLD OUT

Fri Nov 21 – USA, Seattle – Paramount Theatre

Sun Nov 23 – USA, San Francisco – The Masonic

Tue Nov 25 – USA, Los Angeles – The Wiltern – SOLD OUT

Sat Nov 29 – USA, Chicago – The Riviera Theatre

Sun Nov 30 – USA, Detroit – The Fillmore Detroit

Tue Dec 02 – Canada, Toronto – Coca-Cola Coliseum

Thu Dec 04 – Canada, Montreal – MTELUS – SOLD OUT

Sat Dec 06 – USA, Philadelphia – The Fillmore Philadelphia

La scaletta di Damiano David a Roma

Born With a Broken Heart

The First Time

Mysterious Girl

Voices

Cinnamon

Locked Out of Heaven (Bruno Mars cover)

Talk to Me

Nothing Breaks Like a Heart (Mark Ronson cover)

Perfect Life

Next Summer

Sick Of Myself

The Bruise

Tangerine

Le tasche piene di sassi (Jovanotti cover)

Zombie Lady

Tango

Angel

Over

Mars

BIS

The First Time

Naked / Solitude (No One Understands Me)