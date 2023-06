Damiano David ha preso parola sui social per annunciare la fine della sua relazione con Giorgia Soleri. Il leader dei Maneskin ha dichiarato:

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento. Damiano”.

Queste le parole condivise sul web in un una nota scritta di alcune righe. Il motivo di questa decisione? Semplicemente per un video diventato virale, in queste ore, dove si vede Damiano David mentre bacia una ragazza, in un locale. E la ragazza in questione non è Giorgia Soleri, fidanzata storica del cantante. Ecco quindi la decisione di annunciare ufficialmente la fine del loro rapporto con una breve storia su Instagram, per evitare congetture o qualsiasi tipo di gossip. Anche se l’argomento è quello più trend su Twitter e proprio il nome di Damiano David è tra i più chiacchierati.

Damiano David e il bacio con una ragazza in discoteca (e non è Giorgia Soleri)

Nelle immagini del breve video, diventato virale su TikTok e poi anche su Instagram e Twitter, un utente ha filmato qualche secondo in una discoteca mentre qualcuno cerca, con una mano, di coprire -inutilmente- la visuale. Lo smartphone, però, aggira l’ostacolo e inquadra Damiano David mentre si bacia, dolcemente, con una ragazza. Subito è apparso chiaro che non si trattasse di Giorgia Soleri e da lì sono nati numerosi commenti e ipotesi. Fino a quanto, come vi abbiamo raccontato, è stato proprio lo stesso cantante a prendere una posizione e rivelare che la relazione con la Soleri era già terminata da qualche giorno.

Qui sotto il discusso video del bacio:

Pubblicato su TikTok un video in cui si vede Damiano David dei Maneskin mentre bacia una ragazza in discoteca. pic.twitter.com/WfyOjdOPf4 — Trash Italiano (@trash_italiano) June 8, 2023

Damiano David e Giorgia Soleri (tra i volti dell’ultima edizione di Pechino Express) stavano insieme dal 2017. Lei, al momento, non ha ancora commentato sui social.