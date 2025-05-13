Damiano David: età, fidanzata, dove vive, Maneskin, carriera

Damiano David è tra i cantanti più amati del panorama musicale mondiale. La sua carriera è un grande esempio di passione e determinazione.

Nato a Roma nel 1999 dagli assistenti di volo Daniele David e Rossella Sconamiglio, sin da piccolo Damiano David ha sempre viaggiato molto per via del lavoro dei suoi genitori, e questo gli ha permesso di imparare l’inglese. Fino all’età di 17 anni ha infatti giocato a basket come playmaker nel club locale Eurobasket Roma, e ha frequentato il liceo linguistico Eugenio Montale di Roma senza però terminare gli studi. Il suo primo approccio al mondo della musica è avvenuto quando lui frequentava le scuole medie. Nel 2015 è invece stato scelto come cantante per un nuovo gruppo formato da Victoria De Angelis e Thomas Raggi. Trattasi dei Maneskin.

Nel 2016 la band – a cui si è unito anche il batterista Ethan Torchio – ha vinto il Pulse-High School Band Contest. Nello stesso anno ha invece esordito a Faenza, in occasione del Meeting delle etichette indipendenti.

Il successo di Damiamo con i Maneskin

Dopo aver fatto molta gavetta tra le strade di Roma, il gruppo musicale è arrivato nel talent X Factori. Guidati da Manuel Agnelli, i Maneskin sono diventati la band rivelazione dell’anno e sono arrivati in seconda posizione, debuttando con il loro primo album Chosen che è stato certificato doppio disco di platino. Dopodiché, i quattro artisti sono partiti per il loro primo tour e, nel 2021, si sono presentati sul palco dell’Ariston per presentare il brano inedito Zitti e Buoni al Festival di Sanremo. Edizione – quella – che sono riusciti a vincere, calcando di diritto il palcoscenico dell’Eurovision Song Contest. Dopo aver trionfato anche durante la manifestazione musicale più attesa d’Europa, hanno preso il volo in tutto il mondo.

Il 2021 è stato il loro anno, dato che sono stati ospitati in diversi programmi televisivi americani e si sono esibiti a New York e Los Angeles, aprendo in seguito il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Nel 2022 si sono invece esibiti all’iconico Coachella Festival, partecipando all’Eurovision di quell’anno come ospiti. In seguito hanno pubblicato il brano The Loneliest, che ha anticipato l’uscita del terzo disco Rush! e, per promuovere l’album, la band è tornata sul palco del Festival di Sanremo e ha suonato la canzone Gossip, organizzando anche un nuovo tour mondiale.

La carriera da solista

Nel 2024 Damiano David ha annunciato l’inizio di un progetto solista, presenziando agli MTV Video Music Awards 2025 e salendo sul palco per consegnare un premio. Il cantante ha poi pubblicato il singolo di debutto Silverlines e in seguito l’altro brano Born with a broken heart, canzone che ha ottenuto la certificazione a disco d’oro in Francia. Nel 2025 ha partecipato al Festival di Sanremo in qualità di ospite, e in quella occasione ha interpretato il brano Felicità, oltre che il suo ultimo singolo. Si sussegue invece il brano Next Summer, mentre qualche mese fa ha annunciato il suo album d’esordio Funny Little Fears.

La vita privata di Damiano David

L’artista è stato legato alla modella e attivista Giorgia Soleri, e i due hanno rappresentato una coppia molto amata del mondo del web. Tra di loro c’è però stata la rottura e, dal 2023, è oggi felicemente fidanzato con l’attrice e cantante americana Dove Cameron, con cui ha fatto la sua prima apparizione pubblica nel 2024.