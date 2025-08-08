Da Sanremo al ballo: Rosa Chemical è pronto a stupire a “Ballando con le stelle”. L’annuncio diventato virale

Lavori in corso dietro le quinte di Ballando con le stelle, da mesi Milly Carlucci e il suo staff di autori sono impegnati nel definire la squadra di vip che parteciperà alla prossima edizione del talent. La selezione della conduttrice è sempre di alto livello, e anche quest’anno ha puntato personaggi in vista, in grado di interessare il pubblico. Il toto nomi è in quota da diverse settimane, e a quanto pare la storica conduttrice ha fatto più di un colpaccio. Le sue scelte renderanno ancora una volta Ballando con le stelle un programma di successo, in grado di replicare gli ascolti dell’edizioni precedenti.

Dopo l’annuncio ufficiale di Andrea Delogu e della Signora Coriandoli, che per partecipare al talent del sabato sera di Rai Uno lascerà il tavolo di Che tempo che fa, è stata confermata anche la partecipazione di Rosa Chemical. L’iconico artista dopo aver conquistato Sanremo2023 con la sua Made in Italy e un bacio improvvisato dato a Fedez seduto in prima fila che ha fatto scandalo, ha accettato di mettersi in gioco come ballerino.

“Arriva Rosa Chemical e il mondo di Ballando con le stelle si colora di originalità, energia e provocazione ufficialmente nuovo concorrente di questa ventesima edizione”. Così hanno annunciato il profili social ufficiali del programma. Una scelta per molti azzardata, ma decisamente innovativa e fuori dagli schemi e a quanto pare condivisa da diversi utenti: “No va be questo si che è un gran colpo…” ha commentato un fans. Di sicuro Rosa Chemical porterà nel format un pò più di vivacità e non mancherà di avere confrontarsi in modo animato con la giuria.

Rosa Chemical: “Chi dorme non balla. Invece io ci sarò”

“Chi dorme non balla. Invece io ci sarò”, con queste parole si è presentato l’originale rapper che è apparso in un video realizzato appositamente per i fans di Ballando con le stelle. Del resto Milly qualche giorno fa aveva informato i telespettatori che i casting per Ballando con le stelle erano in corso e che non sarebbero mancate le sorprese: “Abbiamo cominciato il casting di Ballando con le stelle e tra poco speriamo di avere frutti copiosi da offrirvi”.

Dopo diversi rumors è stata confermata anche la presenza nel prime time di Rai Uno di Marcella Bella. La cantante si è detta entusiasta di fare questa esperienze e ha promesso che si impegnerà in modo totale: “Proverò a ballare solo per voi e ce la metterò tutta”, queste le parole della storica artista che nonostante gli anta ha accettato la sfida ed pronta a mettersi in discussione.

Ballando con le stelle, Barbara D’Urso nel cast? Le indiscrezioni

In attesa anche l’annuncio ufficiale della presenza a Ballando con le stelle di Barbara D’Urso. La conduttrice, lontana dalla tv ormai da due anni, è pronta a tornare in Rai, ma in veste di ballerina. Lo scorso anno ha partecipato come ospite e ha mostrato il suo talento in pista, oggi a quanto pare Milly Carlucci è riuscita a convincerla a partecipare e lei avrebbe detto si.

Tuttavia per il momento sono solo indiscrezioni, anche se originate da fonti più che accreditate. E’ possibile che nelle prossime ore la stessa Carmelita condivida sui social la notizia rendendo così ufficiale la sua presenza nel talent più cult della tv italiana.