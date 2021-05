Anita Bartolomei ha vinto lo Zecchino d’Oro 2021 con il brano “Custodi del mondo“. Poco prima delle 20, in diretta, Carlo Conti ha elencato i primi tre posti. A trionfare, con il voto del Piccolo Coro dell’Antoniano, dei bimbi giurati in studio e dei giurati adulti da Roma (in studio con Mara Venier), è stato il brano della piccola Anita che ha poi cantato il pezzo come chiusura di questa lunga diretta di oltre due ore.

Ecco, le tre posizioni.

3° posto, Il bambino e il mare 2° posto, Un minuto 1° posto, Custodi del mondo

Cliccando qui potete ascoltare Custodi del mondo di Anita Bartolomei.

A seguire il testo della canzone.

Qui sotto, invece, ecco i titoli di tutte le canzoni in gara.

“Cha cha cha del gatto nella scatola” (di Davide Capotorto e Alessandro Augusto Fusaro), Maria Delfino, 6 anni, di Arenzano (GE)

“Pappappero” (di Maria Elena Rosati, Lorenzo Tozzi e Valerio Baggio), Nicole Catalano, 6 anni, di Mira (VE)

“Il serpente balbuziente” (di Flavio Careddu e Alessandro Visintainer), Alessandro Pompeo, 6 anni, di Montescaglioso (MT)

“Come le formiche” (di Gianfranco Fasano e Tommaso Fasano), Sara Maria Corrado, 7 anni, di Monza (MB) e Aurora Griggio, 4 anni, di Vigonza (PD)

“Salutare è salutare” (di Carmine Spera e Antonio Buldini): Laura Calbi, 7 anni, di Matera

“Un minuto” (di Mario Gardini e Stefano Rigamonti), Angelica Zina Cottone, 8 anni, di Reggio Calabria

“La vacanza ideale” (di Paolo Belli e Paolo Varoli), David Juan Navarro Solano, 9 anni, di Martina Franca (TA)

“Mille scarpe” (di Mario Gardini e Giuliano Ciabatta), Christine Merveille Kengne, 8 anni, di Monza (MB)

“Pippo e la motoretta” (di Alberto Zeppieri e Victor Daniel), Alice Giella, 5 anni, di Santo Stefano di Magra (SP)

“Hai visto mai” (di Antonio Buldini e Gianfranco Fasano), Anita Olivieri, 8 anni, di Lurago d’Erba (CO)

“Discopizza dj” (di Andrea Casamento, Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti), Davide Martiello, 6 anni, di Ginosa (TA)

“Mozart è stato gestito male” (di Leonardo Pieraccioni e Francesco Tricarico), Davide Bellemo, 6 anni, di Chioggia (VE) e Martina Serravalle, 9 anni, di Bergamo

“Custodi del mondo” (di Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi), Anita Bartolomei, 7 anni, di Belforte del Chienti (MC)

“Il bambino e il mare” (di Fabrizio Bove, Alessandro Casadei e Francesco Itri Tardi), Andrej Avella, 6 anni, di Giardini Naxos (ME)