Cristiano Malgioglio svela la verità su “Gelato al cioccolato”: altro che cremino, ecco cosa c’è davvero dietro il testo

Gelato al cioccolato è una delle canzoni più iconiche di Pupo, che è stata scritta da Cristiano Malgioglio. Secondo l’interprete del brano, non racconta di un cremino ma di un’avventura che il cantautore avrebbe avuto con un marocchino. Voci smentite dal diretto interessato, che ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Lui ha infatti detto che il doppio senso non c’è. “Figurati se ho bisogno di andare in Marocco per trovarmi compagnia” – ha detto Malgioglio – “Sto al gioco perché Pupo è un caro amico, simpatico, fantasioso, piace tanto nei Paesi dell’Est, però a me di diritti d’autore non mi arriva un cacchio da Russia e Kazakistan. Dice pure che è la canzone preferita di Putin”.

La nascita della canzone

L’autore ha fatto inoltre sapere com’è nata la genesi del testo. “Mi chiamò il suo discografico Freddy Naggiar” – ha raccontato – “E mi disse: ‘Ho qui un ragazzo, vorrei chiamarlo Pupo. Scrivigli una canzone fresca“. Allora è tornato a casa e gli è venuta voglia di budino al cioccolato. “La governante aveva scambiato i barattoli di sale e zucchero” – ha continuato – “ed è venuto dolce un po’ salato. La storia del mio amante mi sa che l’ha messa in giro Pieraccioni. Mi era già successo con L’importante è finire, che festeggia 50 anni. Fu censurata alla radio da certi bigotti. Mamma mi sgridò: ‘Che schifezza hai scritto?’. Poi la lesse e la trovò bellissima. Ci vedevano chissà cosa, mi vergogno pure a dirlo. Invece racconta di due che si lasciano facendo l’amore, oggi è un classico, Mina quando l’ha sentita è impazzita“.

Cristiano Malgioglio ha inoltre parlato della canzone Ancora, ancora, ancora che all’epoca ha fatto scandalo. Per Amanda Lear ha infatti scritto Ho fatto l’amore con me, per Raffaella Carrà A far l’amore comincia tu. “Non compongo con la testa di un uomo, ma di una donna” – ha infine concluso. Su Adriano Celentano ha invece detto: “Arrivò in studio, si sedette e cantò le parole, ma con una melodia completamente diversa, era un’altra canzone, non la mia. Lo ascoltai rapito, per me poteva fare tutto“.

La vita privata oggi

Malgioglio ha fatto sapere che è legato con Onur, il suo fidanzato turco. “L’amore è una carezza” – ha dichiarato – “è andare al mare. Mi sento bene, felice perché sono ricambiato“. Nella vita gli è mancato però avere dei figli, anche se ha dei nipoti.