Così bello è il brano inedito presentato da Albe ad Amici 2021 durante la sfida degli inediti, andata in onda nella puntata di domenica 7 novembre. Giudice speciale della gara è stata Loredana Bertè.

Albe, Così bello, ascolta la canzone

Albe, Così bello, significato canzone

La canzone è incentrata sulle sensazioni ed emozioni provate nei confronti di una ragazza con cui condivide il tempo, le notti e le giornate. Occupa i suoi pensieri, la osserva alzarsi dal letto al mattino presto. I due sono fatti d’amore (“Ma tu lasciati cullare da me, Da me perché si sono fatte le tre, E siamo fatti d’amore d’amore”).

Albe, Così bello, video esibizione Amici 2021

Cliccando qui potete vedere la video esibizione di Albe nella puntata di Amici andata in onda domenica 7 novembre 2021.

Albe, Così bello, testo canzone

Un poco fuori luogo

Un po’ fuori di te

Siamo fatti solo per dedicarci poco tempo

Mentre parlo solo

Tu non parli con me

Contiamo fino a cinque prima capirne il senso

Cos’ho di bello rispetto a quegli altri

Non vorrei fare la fine dei grandi che

Io non ricordo come fare tardi

A meno che rimanga sveglio a pensarti

E non mi importa se poi porti solo me a Parigi

Resto qui immobile fermo restando che

Cos’ho di così bello

Che tu sei così bella

Quando ti svegli prima

E poi ti vedo uscire piano piano

Ma tu lasciati cullare da me

Da me perché si sono fatte le tre

E siamo fatti d’amore d’amore

Adoro le tue labbra

Vorrei fossero mie

Dammi un bacio rubato

Sotto un cielo stellato

Sembra una brutta cornice di bellissimo quadro

Ma che dico

Altro che girasoli giro solo

Dimmi se giri sola che sono un po’ geloso

Che poi evitiamo di evitarci

È vitale guardarti ma è vietato per gli altri

E non mi importa se poi porti solo me a Parigi

Resto qui immobile fermo restando che

Cos’ho di così bello

Che tu sei così bella

Quando ti svegli prima

E poi ti vedo uscire piano piano

Ma tu lasciati cullare da me

Da me perché si sono fatte le tre

E siamo fatti d’amore d’amore