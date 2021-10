Le Endrigo è una band in gara a X Factor 2021 scelti da Emma Marrone per i Live Show. “Cose più grandi di te” è un brano inedito che il gruppo aveva presentato durante le prime fasi del talent show, prima di passare l’ultima fase, quella degli Home Visit. Il pezzo è scritto e composto da loro e, anche grazie alla canzone, hanno convinto tutti i giudici presenti.

Come rivelato da loro stessi, Le Endrigo sono un “nome-manifesto”. Sono 4 ragazzi bresciani amanti del rock e intenzionati a lanciare un messaggio contro la mascolinità tossica, contro il patriarcato e il sessismo.

Per la loro esibizione Le Endrigo portano un inedito intitolato “Cose più grandi di te”. Per Emma il gruppo funziona benissimo, il ritornello le è rimasto impresso. I tre, però, non hanno “disturbato” abbastanza Manuel Agnelli, che ha comunque apprezzato il pezzo presentato dalla band, fatto con gli ingredienti giusti.

Le Endrigo, Cose più grandi di te, audio canzone

Le Endrigo, Cose più grandi di te, video esibizione

Cliccando qui potete vedere la video esibizione nella puntata delle Audizioni.

Le Endrigo, Cose più grandi di te, testo canzone

Mia madre bocca piena

Scoperta la mia prima sega

Mi disse” da oggi comandi tu”

Contate fino a dieci

Poi dite se siete felici

L’ho fatto

Ho pianto prima del sei

Ma piangere è da gay

Cose più grandi di te

E i ragazzi faranno i ragazzi

Una mandria di teste di cazz0

Che fa oh oh

E dai centri sportivi alle chiese

Una festa di uomini nudi

Che fa oh oh

Sarò una [email protected], e sia

Cose più gradi di me

E i ragazzi faranno i ragazzi

Una mandria di teste di cazz0

Che fa oh oh

E dai centri sportivi alle chiese

Una festa di uomini nudi

Che fa oh oh