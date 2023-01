Stasera in tv su Rai 1 andrà in onda il film “Cosa mi lasci di te“. Come riportato dai colleghi di Cineblog, il film è ispirato ad una commovente storia vera e racconta dell’amore di Jeremy Camp per la sua fidanzata Melissa. I due giovanissimi decidono di sposarsi nonostante le gravi condizioni di salute della ragazza e da questa esperienza nasce la canzone “I Still Believe”, uno dei brani più famosi di Jeremy Camp e colonna sonora del film.

Jeremy Camp ha pubblicato undici album. La sua musica, un mix di ballate con influenze rock, lo ha portato a vincere cinque GMA Dove Awards, a ricevere tre nomination all’American Music Awards e un Grammy Award come ‘miglior album Pop/Contemporary Gospel’ nel 2010 per il suo album, “Speaking Louder Than Before”. Inoltre, durante i titoli di coda, il vero Jeremy Camp canta con i MercyMe la canzone “Almost Home”.

La colonna sonora originale del film è stata pubblicata digitalmente dalla Capitol Records il 6 marzo 2020 e includeva la colonna sonora di Debney, le interpretazioni di Apa delle canzoni di Camp “This Man”, “I Still Believe”, “My Desire” e “Right Here”, come così come nuove versioni di “I Still Believe” e “Walk by Faith” eseguite da Jeremy Camp, e due tracce con dialoghi dal film.

1. “I Still Believe” (performed by KJ Apa; written by Jeremy Camp)

2. “Jeremy Says Goodbye” (written by Debney)

3. “This Man” (performed by KJ Apa; written by Jeremy Camp)

4. “Take My Hand” (performed by David Leonard written by Jean-Luc Lajoie & Yves Lajoie)

5. “Find Me in the River” (performed by KJ Apa and JJ Heller)

6. “Some Stars Shine Brighter Than Others” (written by Debney)

7. “My Desire” (performed by KJ Apa; written by Jeremy Camp)

8. “Dwelling Places (Dialog)” (dialog by cast of I Still Believe)

9. “Right Here” (performed by KJ Apa; written by Jeremy Camp)

10. “Melissa Loves Jeremy” (written by Debney)

11. “You Call I’ll Answer” (performed by David Leonard)

12. “Walk by Faith (Dialog)” (dialog by cast of I Still Believe)

13. “Ancient Stories Still Relevant” (written by Debney)

14. “Hey, What’s Your Name Again?” (written by Debney)

15. “Walk by Faith (2020 version)” (written and performed by Jeremy Camp)

16. “I Still Believe (2020 version)” (written and performed by Jeremy Camp)

17. “I Can’t Save Myself (bonus track)” (performed by Adrienne Camp)