Corpo in decomposizione trovato in una Tesla di D4vd a Los Angeles | Giallo intorno al musicista che lavorò con Damiano David

Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto all’interno del bagagliaio di una Tesla intestata al cantante statunitense D4vd. La macabra scoperta è avvenuta lunedì in un deposito di veicoli a Hollywood, Los Angeles, dopo che gli addetti avevano segnalato un forte odore proveniente dall’auto. La polizia, giunta sul posto, ha trovato i resti umani chiusi in un sacco.

Cadavere nell’auto di D4vd

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto era stata rimossa da una strada di Hollywood e portata al deposito due giorni prima, dopo che era stata segnalata come abbandonata. Le autorità hanno delimitato l’area con nastro giallo, mentre gli investigatori hanno avviato accertamenti per stabilire identità e cause del decesso.

Al momento, la vicenda viene trattata come indagine per morte sospetta, in attesa dei risultati dell’autopsia e delle analisi forensi. La complessità del caso è accresciuta dallo stato dei resti, che rende difficile un’identificazione rapida. Gli investigatori fanno affidamento sul lavoro del coroner della contea di Los Angeles per risalire all’identità della vittima e determinare con precisione la causa della morte.

Fonti della polizia hanno spiegato che non è esclusa l’ipotesi di omicidio. La morte, infatti, potrebbe risalire a diversi giorni prima del ritrovamento. Parallelamente, un altro corpo è stato individuato in un deposito differente nel sud di Los Angeles, ma le autorità hanno già chiarito che non esistono collegamenti tra i due episodi.

Il cantante D4vd e il tour in corso

Il veicolo coinvolto risulta intestato a David Anthony Burke, noto con il nome d’arte D4vd, 20 anni, astro nascente della scena indie, R&B e alt-pop. L’artista, salito alla ribalta grazie a TikTok, ha pubblicato il suo album di debutto lo scorso aprile e si trova attualmente impegnato nel Withered World Tour. Proprio ieri sera era atteso sul palco del Fillmore a Minneapolis, dove si è presentato regolarmente, con successive date a Los Angeles e in altre città americane.

Un portavoce del cantante ha dichiarato che D4vd è stato informato della vicenda e che, pur essendo in tour, sta collaborando pienamente con le autorità. Universal Music Group, che distribuisce la sua musica tramite Interscope Records, ha rimandato ogni richiesta di commento agli avvocati dell’artista, che per ora non hanno rilasciato dichiarazioni.

Le prossime mosse degli inquirenti

Gli investigatori intendono ascoltare il cantante e il suo entourage per ricostruire chi avesse accesso al veicolo e in quali circostanze fosse stato lasciato abbandonato a Hollywood. Ma dalle prime indagini sembra che l’artista non sia in alcun modo coinvolto nella vicenda: D4vd possiede infatti più auto, spesso utilizzate da persone diverse del suo entourage e non si sa chi abbia utilizzato per ultimo la Tesla oggetto dell’inchiesta. Sicuramente non lui.

D4vd, noto soprattutto per i brani “Here with Me” e “Romantic Homicide”, vanta miliardi di ascolti su Spotify. Quest’anno ha inciso una canzone anche Damiano David, “Tangerine“, inclusa nell’album da solista del leader dei Maneskin attualmente in distribuzione.