In attesa che i Maneskin tornino insieme e riprendano l’attività interrotta ormai più di due anni fa, Damiano David completa la sua corsa solista: venerdì 12 settembre esce il singolo “Talk To Me” con Tyla e la chitarra di Nile Rodgers, insieme alla riedizione deluxe dell’album con cinque inediti e nuove collaborazioni

Damiano David annuncia “Talk To Me” con Tyla e Nile Rodgers e svela la versione deluxe di Funny Little Fears (Dreams)

Si prospetta un autunno di notevoli impegni per Damiano David. Dopodomani, giovedì, inizia il suo tour da Varsavia che lo riporterà per tre date in Italia, il 7 ottobre a Milano, l’11 e il 12 al PalaEur.

Nuovo singolo per Damiano David

Anche se si continua a parlare con sempre maggiore insistenza di un ritorno dei Maneskin, ormai dato per scontato e che si dovrebbe concretizzare con il nuovo anno, il frontman della band che ha vinto Sanremo ed Eurovision prosegue la promozione del suo primo album solista Funny Little Things. In questo senso ecco l’uscita di un nuovo singolo, “Talk To Me”, confezionato con Tyla e la straordinaria chitarra di Nile Rodgers, produttore e leader dei leggendari Chic.

Il tentativo di Damiano David torna con un’uscita internazionale che esce venerdì e mette insieme tre mondi sonori. Alla voce di Damiano si affianca il timbro di una vincitrice del grammy come Tyla e la chitarra iconica di Nile Rodgers, che l’artista definisce “la terza voce del brano”. Il pezzo nasce in un momento di forte ispirazione in vista del World Tour 2025, e Damiano racconta di averlo pensato da subito come un duetto trovando la partner ideale in Tyla dopo avere sentito la sua Water.

Ulteriori collaborazioni in vista del tour

Parallelamente al singolo, esce una riedizione dell’album – Funny Little Fears (Dreams) – con nuova cover e una tracklist espansa. Oltre ai 14 brani originali, compaiono cinque inediti e due ulteriori collaborazioni che oltre a Tyla e Nyle Rodgers vedono anche la partecipazione di Albert Hammond Junior che partecipa a Cinnamon. Le altre tre canzoni si intitolano Naked, Mysterious Girl e Over.

Ulteriore novità è l’inserimento nella tracklist dell’album – ma solo su Spotify – anche della cover di Nothing Breaks Like A Heart di Miley Cyrus.

Questa la tracklist della versione deluxe di Funny Little Fears

Talk To Me (feat. Tyla, Nila Rodgers)

Cinnamon (feat. Albert Hammond Jr)

Naked

Mysterious Girl

Over

Voices

Next Summer

Zombie Lady

The Bruise (feat. Suki Waterhouse)

Sick Of Myself

Angel

Tango

Born With A Broken Heart

Tangerine (feat. D4VD)

Mars

The First Time

Perfect Life

Silverlines (prod. Labrinth)

Solitude (No One Understands Me)