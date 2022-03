Confusa e felice di Carmen Consoli esce in vinile in occasione del 25° anniversario

Era il 1997 quando, dopo il successo dell’album di debutto Due parole l’anno precedente, Carmen Consoli arrivò al Festival di Sanremo col brano che avrebbe dato una svolta alla sua carriera, Confusa e Felice. La Cantantessa fu eliminata dopo la prima serata, ma da quel momento per Carmen le cose non sarebbero più state le stesse. 25 anni dopo quello che è stato uno dei dischi più amati di Carmen Consoli, o almeno della prima parte della sua lunghissima carriera, Confusa e Felice arriva finalmente in vinile per la prima volta.

Ad annunciarlo è stata la stessa Carmen Consoli sui propri canali social, confermando il 15 aprile 2022 come data di uscita dell’LP di Confusa e Felice in due diverse versioni: solo vinile e vinile nero + CD.

Confusa e Felice, la tracklist ufficiale del vinile

Per l’arrivo in vinile di Confusa e Felice non è stata messa in cantiere alcuna bonus track. La tracklist è la stessa che i fan di Carmen Consoli ben conoscono da ormai 25 anni:

Bonsai #1 Uguale a ieri Diversi Confusa e felice Fidarmi delle tue carezze Un sorso in più Venere Per niente stanca Fino all’ultimo Blunotte La bellezza delle cose Bonsai #2

Al via i pre-ordini dell’LP di Confusa e Felice

Il vinile sarà disponibile dal 15 aprile 2022, ma già da oggi è possibile pre-ordinarlo anche su Amazon nelle due versioni in cui sarà distribuito.

Confusa e Felice, ascolta l’intero album di Carmen Consoli

