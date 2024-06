A partire da oggi, domenica 23 giugno 2024, Zucchero torna con tutta la sua energia e la sua straordinaria band negli stadi italiani. Il tour internazionale “Overdose D’Amore World Tour” ha debuttato lo scorso marzo alla Royal Albert Hall di Londra con 3 tappe di grande successo e toccherà l’Italia per 5 imperdibili eventi negli stadi (prodotti da Friends & Partners). Ecco le date:

23 giugno al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di Udine ;

; 27 giugno allo Stadio Dall’Ara di Bologna;

30 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina;

2 luglio allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara;

4 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

Per le speciali date negli stadi italiani, Zucchero trasformerà i suoi show in una grande festa in cui la sua energia contagiosa e le sue canzoni saranno protagoniste di 5 serate indimenticabili. Sarà l’occasione per assistere a uno spettacolo mozzafiato ricco di sorprese e di musica dal vivo.

A seguire le anticipazioni sulla scaletta del concerto di stasera a Udine, orario e informazioni sui biglietti.

Anticipazioni scaletta del concerto di Zucchero a Udine, 23 giugno 2024

Non è ancora chiaro se la scaletta di Zucchero nelle date italiane sarò uguale o simile a quella delle date estere ma vi riportiamo il live in Marocco di inizio giugno, sempre per l'”Overdose d’amore World Tour“. Probabile qualche cambio o sostituzione con aggiunte di brani evergreen della sua carriera.

Oh, Doctor Jesus (Ella Fitzgerald & Louis Armstrong cover)

Spirito nel buio

Soul Mama

La canzone che se ne va

Partigiano reggiano

Vedo nero

Menta e rosmarino

Così celeste

Facile

Baila (Sexy Thing)

Iruben Me

Dune mosse

Un soffio caldo

Miserere

Nutbush City Limits (Ike & Tina Turner cover) (Band)

Let the Good Times Roll (Louis Jordan and His Tympany Five cover) (Band)

Diamante

Il volo

X colpa di chi?

Diavolo in me

Senza una donna (Without a Woman)

Il concerto di Zucchero a Udine inizierà alle 21.30.

Biglietti per Zucchero a Udine, 23 giugno 2024

Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per il concerto di Zucchero a Udine. Clicca qui per tutte le informazioni.