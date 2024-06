Vasco Rossi in concerto allo Stadio San Siro a Milano, martedì 11 giugno 2024: la scaletta e l’ordine delle canzoni, come arrivare e tornare

Vasco Rossi sarà in concerto stasera, 11 giugno 2024, a San Siro, Milano, con una nuova data del suo tour negli Stadi. Due le città scelte dal rocker per i live di quest’anno, prima Milano e poi Bari. Appuntamenti che hanno subito ottenuto il sold out dei biglietti, a conferma del costante e solido fanbase dell’artista. Nella scaletta delle canzoni spazio ai successi più noti e ai brani evergreen insieme anche a pezzi meno noti e che non venivano interpretati dal vivo da diverso tempo.

La scaletta di Vasco Rossi a San Siro, ecco l’ordine delle canzoni

“Blasco” Rossi

Asilo “republic”

Gli spari sopra

Gli sbagli che fai

Quanti anni hai

Come stai

Vivere senza te

Bollicine

Jenny è pazza

Sally

Domenica lunatica

Interludio

Un gran bel film

La fine del millennio

Gli angeli

Basta poco

C’è chi dice no

La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica

Ridere di te

Rewind

Il mondo che vorrei

Dillo alla Luna

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara

Il concerto inizierà alle 21.

Sold out il concerto di Vasco Rossi a San Siro, 11 giugno 2024

Non sono più disponibili biglietti per la data di Vasco Rossi allo Stadio Meazza a San Siro, Milano, in programma martedì 11 giugno 2024.

Come arrivare allo Stadio San Siro con la metropolitana e con i mezzi

Con metropolitana

Linea rossa MM1 – fermata Lotto, Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio. In caso di arrivi da metro diverse, indirizzarsi verso i cambi della linea rossa o lilla e poi direzione San Siro Stadio.

In autobus

Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar

Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum

In treno

Stazione Centrale – P.ta Garibaldi – Lambrate

A quel punto, prendere la linea metropolitana verde MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

Stazione Porta Genova

Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Cologno – Gessate fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

In aereo

Milano Linate

Prendere l’autobus linea 73 fino a San Babila M1. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Milano Malpensa

Utilizzare il collegamento ferroviario Malpensa Express fino a Cadorna FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Milano Orio Al Serio

Utilizzare servizio autobus di linea fino a Milano Stazione Centrale. Proseguire poi con la linea metropolitana M2 in direzione FAMAGOSTA, e scendere alla fermata Cairoli. Interscambio con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Se si arriva in auto al concerto, da Torino (autostrada A4): dopo la barriera proseguire verso Venezia fino allo svincolo per Milano Certosa e seguire le indicazioni per San Siro.

Se si arriva da Bologna , Firenze , Roma ( autostrada A1 ): imboccare la Tangenziale Ovest , uscendo allo svincolo per la Statale 11 ; di qui si raggiunge lo stadio.

Se si arriva da Bergamo , Verona , Venezia , Udine ( autostrade A4 ), dopo la barriera di Milano Est proseguire verso Torino fino allo svincolo per Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Arrivando da Como , Lecco , Svizzera ( autostrada A8 – A9 ), dopo la barriera proseguire verso Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Parcheggi: Sono disponibili in corrispondenza delle fermate della metropolitana Lampugnano, Molino Dorino e De Angeli, ampiamente serviti da mezzi pubblici per raggiungere la location.

Come tornare da San Siro dopo il concerto di Vasco Rossi

In occasione dei concerti di Vasco Rossi a San Siro, il servizio metro si è già attivato con un servizio notturno prolungato. Infatti, : le linee M1 e M5 aumentano il servizio e sia sulla rossa da Lotto in direzione Sesto Fs (solo in quella direzione, non viceversa, attenzione), sia sulla lilla da San Siro Stadio verso Bignami l’ultima partenza dai capolinea è prevista indicativamente all’1.00. Non ci saranno modifiche, invece, per le linee M2, M3 e M4 e le tratte Rho-Lotto, Sesto-Bisceglie e Sesto-Rho.

Dopo la chiusura delle metropolitane, i treni sono sostituiti dai bus notturni NM1, NM2, NM3 e NM4.