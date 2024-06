Data zero di Vasco Rossi in concerto allo Stadio Comunale di Bibione domenica 2 giugno 2024: scaletta, orario, apertura cancelli

Dopo le prove generali del soundcheck del 1 giugno, stasera si fa ‘sul serio’ e Vasco Rossi darà il via al suo Vasco Live 2024 con la data zero allo Stadio Comunale di Bibione. Successivamente il Blasco si esibirà a Milano il 7, 8, 11, 12, 15, 19 e 20 giugno e a Bari il 25, 26, 29 e 30 giugno. Due “residenze” negli Stadi per l’artista che ha collezionato sold out in ogni data annunciata.

Il concerto di questa sera a Bibione inizierà alle 21:00 e i cancelli saranno aperti dalle 15:30.

A seguire tutte le informazioni sulla data zero di Vasco Rossi in concerto a Bibione, domenica 2 giugno 2024.

La scaletta di Vasco Rossi in concerto a Bibione

Come sempre si chiude con “Albachiara”, come da tradizione per i live di Vasco Rossi. Nella scaletta anche brani che non sono mai stati eseguiti dal vivo in concerto o che erano assenti da diversi anni nei precedenti appuntamenti dal vivo con il rocker.

“Blasco” Rossi

Asilo “republic”

Gli spari sopra

Gli sbagli che fai

Quanti anni hai

Come stai

Vivere senza te

Bollicine

Jenny è pazza

Sally

Domenica lunatica

Interludio

Un gran bel film

La fine del millennio

Gli angeli

Basta poco

C’è chi dice no

La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica

Ridere di te

Rewind

Il mondo che vorrei

Dillo alla Luna

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per Vasco Rossi a Bibione, 2 giugno 2024

Il concerto di Vasco Rossi a Bibione è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di domenica 2 giugno 2024.

Informazioni sulla viabilità a Bibione per il concerto di Vasco Rossi

Ecco, cliccando qui, come riportato dal sito, le regolamentazioni particolari nelle vie di Bibione e Bevazzana.

Qui le informazioni su dove e come parcheggiare.