Stasera, 4 agosto 2024, Tom Odell sarà in concerto all’Auditorium Parco della Musica – Cavea con una nuova data del suo tour.

Vincitore di un Brit Award e di un Ivor Novello Award, Tom Odell, nato e cresciuto nel Regno Unito, ha avuto una carriera decennale impressionante, con cinque album di grande successo che gli hanno fatto guadagnare 27 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 4 miliardi di streaming nell’arco della sua carriera. Nel 2022 il suo brano pubblicato in precedenza, “Another Love”, ha totalizzato oltre due miliardi di stream e si è piazzato nella Top 40 dei brani più ascoltati di tutti i tempi su Spotify.

A gennaio ha pubblicato il suo nuovo disco di inediti, “Black Friday“.

Discostandosi dal minimalismo pianistico di Best Day Of My Life (il suo album del 2022 entrato nella Top 10 britannica e candidato all’Ivor Novello), Black Friday presenta una selezione di canzoni scritte ed eseguite estemporaneamente con una chitarra quasi centenaria nello studio di Tom nell’East London, dove l’atto di creare un lavoro così coinvolgente ha richiesto di bilanciare la sua coraggiosa onestà con un certo elemento di libertà poetica.

“Negli ultimi anni mi sono concentrato sull’eliminazione di molti filtri dal processo creativo e mi sono imposto il mantra di essere il più reale possibile nei miei testi. È molto più stimolante dire qualcosa che potrebbe mettermi un po’ a disagio, al punto che c’è un grado di trasparenza quasi voyeuristica in ciò che sto rivelando. Volevo aprirmi e portare un vero grado di vulnerabilità in queste canzoni, ma non volevo assolutamente creare una sorta di diario musicale. L’idea di fare qualcosa di puramente autobiografico mi sembra piuttosto noiosa; ho bisogno di molta più creatività e immaginazione. Allo stesso tempo, ho finito per esplorare come mi sentivo riguardo a cose a cui non avevo mai pensato prima, e per scoprire cose su di me che altrimenti non avrei mai saputo. È stato un processo molto estenuante e intenso, ma alla fine sento che questo è il posto migliore per me come artista. Invece di proporre sempre le stesse idee, voglio rischiare e provare a dire qualcosa di nuovo”.

Il più grande tour nel Regno Unito e in Europa della carriera di Tom ha preso il via a marzo. L’incredibile richiesta di date ha fatto sì che venissero aggiunti nuovi locali e spettacoli ovunque il suo programma lo permettesse, con molte date che hanno registrato il tutto esaurito con mesi di anticipo.

La scaletta di Tom Odell in concerto al Roma Summer Fest

Loving You Will Be the Death of Me

Can’t Pretend

Magnetised

Spinning

tears that never dry

Heal

Just Another Thing We Don’t Talk About

Best Day of My Life

Grow Old With Me

I Know

fighting fire with fire

Parties

Getaway

The End

Black Friday

True Colors (Cyndi Lauper cover)

Another Love

Il concerto di Tom Odell inizierà alle 21.