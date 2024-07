Dopo il successo del Subsonica 2024 Tour nei palazzetti di questa primavera, Samuel, Max, Boosta, Ninja e Vicio sono ora impegnati nel loro tour estivo, che li vede protagonisti dei principali festival e delle venue italiane più suggestive. La bolla tour, sempre prodotto da Live Nation, è un’occasione per vivere ancora una volta tutta la loro potenza sul palco.

Dopo la partenza il 31 maggio da Livorno, hanno fatto tappa il 27 giugno a Legnano (Rugby Sound Festival), il 28 giugno a Collegno (TO) (Flowers Festival). Appuntamento stasera 11 luglio a Roma (Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone) poi si prosegue il 12 luglio a Napoli (Noisy Naples, Arena Flegrea), il 18 luglio a Genova (Arena del Mare – Porto Antico), il 19 luglio a Cento (FE) (Piazzale della Rocca), il 20 luglio a Cattolica (RN) (Arena della Regina), il 2 agosto a Trento (Trentino Arena), il 3 agosto a Lignano (UD) (Arena Alpe Adria), l’8 agosto a Teramo (Natura Indomita), il 10 agosto a Locorotondo (BA) (Locus Festival), il 21 agosto a Brescia (Radio Onda d’Urto Festival) e il 22 agosto a Romano D’Ezzelino (VI) (AMA Music Festival, NUOVA DATA).

I Subsonica saranno inoltre fra i protagonisti dell’Eolie Music Fest 2024 con un esclusivo set acustico, previsto per il 5 luglio a Santa Marina di Salina.

Ospite degli appuntamenti estivi sarà Ensi che, insieme a Willie Peyote, costituisce l’unico feat. all’interno del disco “Realtà Aumentata”, nel brano “Scoppia la Bolla”.

A seguire la scaletta delle canzoni del concerto dei Subsonica all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea, orario e come arrivare

La scaletta dei Subsonica in concerto a Roma

Cani umani

Mattino di luce

Pugno di sabbia

Africa su Marte

Veleno

Aurora sogna

Liberi tutti

Discolabirinto

Nuvole rapide

Il centro della fiamma

Giungla Nord

Grandine

Universo

Il cielo su Torino (con Ensi)

Scoppia la bolla (con Ensi)

Numero uno (Ensi cover)

Aspettando il Sole (Neffa cover) (con Ensi)

Istrice

Nessuna colpa

Il diluvio

Lazzaro

L’odore

Tutti i miei sbagli

Strade

Il concerto inizierà alle 21.

Come arrivare all’Auditorium Parco della Musica Cavea a Roma

Mezzi Pubblici

Da Termini (Stazione Centrale di Roma)

Metro:

Prendi la Linea A (direzione Battistini) e scendi alla fermata Flaminio.

Da qui, prendi il Tram 2 (direzione Mancini) e scendi alla fermata Apollodoro/Auditorium. Da lì, l’Auditorium è a pochi passi.

Autobus:

Prendi l’Autobus 910 (direzione Mancini) e scendi alla fermata De Coubertin/Auditorium. L’Auditorium Parco della Musica sarà proprio davanti a te.

In Auto

Da Termini (Stazione Centrale di Roma)

Esci dalla stazione Termini e prendi Via Marsala in direzione di Via Volturno.

Segui le indicazioni per Piazza della Repubblica e poi per Via Barberini.

Prendi la Salaria in direzione di Corso d’Italia e continua su Via Pinciana.

Prosegui per Viale dei Parioli fino a raggiungere Viale Pietro de Coubertin.

Alla rotonda, prendi la seconda uscita e continua su Viale Pietro de Coubertin fino all’Auditorium.

Parcheggio

L’Auditorium dispone di un parcheggio sotterraneo accessibile da Viale Pietro de Coubertin.

Inoltre, sono presenti parcheggi a pagamento nelle vicinanze.

Foto | Francesco Dornetto