Sting sarà in concerto stasera al Forte Arena di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari.

Il cantante, il cui vero nome è Gordon Matthew Thomas Sumner, è una delle figure più iconiche della musica rock e pop. La sua carriera ha avuto inizio con i Police, una delle band più influenti degli anni ’70 e ’80, per poi evolversi in una brillante carriera solista che continua a riscuotere successo.

I Police si formarono nel 1977 a Londra, con Sting al basso e alla voce, Andy Summers alla chitarra e Stewart Copeland alla batteria. La band raggiunse rapidamente la fama con il loro mix unico di rock, punk e reggae. Il loro album di debutto, “Outlandos d’Amour” (1978), conteneva hit come “Roxanne” e “Can’t Stand Losing You“. Seguirono altri album di successo come “Reggatta de Blanc” (1979), che includeva la celebre “Message in a Bottle“, e “Zenyatta Mondatta” (1980), con “Don’t Stand So Close to Me” e “De Do Do Do, De Da Da Da”. Il loro ultimo album, “Synchronicity” (1983), è considerato un capolavoro, grazie a brani come “Every Breath You Take“, che divenne uno dei singoli più iconici degli anni ’80. Nonostante il successo, le tensioni interne portarono la band a sciogliersi nel 1984.

Dopo lo scioglimento dei Police, Sting intraprese una carriera solista di grande successo. Il suo primo album da solista, “The Dream of the Blue Turtles” (1985), esplorò nuovi territori musicali, incorporando jazz e pop. L’album conteneva hit come “If You Love Somebody Set Them Free” e “Russians”. Negli anni successivi, Sting continuò a sperimentare con diversi generi musicali, dal rock al jazz, dalla musica classica al folk.

La scaletta di Sting in concerto a Santa Margherita di Pula, 3 agosto 2024

Message in a Bottle (The Police song)

If I Ever Lose My Faith in You

Englishman in New York

Every Little Thing She Does Is Magic (The Police song)

Fields of Gold

Never Coming Home

Seven Days

When We Dance

Driven to Tears (The Police song)

Can’t Stand Losing You (The Police song)

I Wrote Your Name

Shape of My Heart

Walking on the Moon (The Police song)

So Lonely (The Police song)

Desert Rose

King of Pain (The Police song)

Every Breath You Take (The Police song)

Roxanne (The Police song)

Fragile

Il concerto di Sting in programma a Santa Margherita di Pula inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti.