La scaletta dei Simple Minds in concerto a Senigallia, 1 luglio 2024

La scaletta e l’ordine delle canzoni dei Simple Minds in concerto in Piazza Garibaldi a Senigallia: come arrivare, orario

In Piazza Garibaldi a Senigallia, stasera, 1 luglio 2024, si terrà il concerto dei Simple Minds, tappa del loro Global Tour. A distanza di due anni dal loro tour “40 Years of Hits”, la band torna con una serie di live che ha interessato l’Australia e la Nuova Zelanda per poi passare all’Europa e al Regno Unito. Non si tratta dell’unica tappa italiana del gruppo, atteso anche il 4 luglio prossimo a Mantova per l’ultima data nel nostro Paese.

La scaletta dei Simple Minds a Senigallia, 1 luglio 2024

Ecco l’ordine delle canzoni e la scaletta della band in concerto il 1 luglio 2024.

Waterfront

Once Upon a Time

King Is White and in the Crowd

Hunter and the Hunted

Big Sleep

Sanctify Yourself

Come a Long Way

Let There Be Love

Glittering Prize

Promised You a Miracle

New Gold Dream (81-82-83-84)

Belfast Child

Someone Somewhere in Summertime

Don’t You (Forget About Me)

Book of Brilliant Things

See the Lights

Alive and Kicking

The Jean Genie (David Bowie song)

Il concerto inizierà alle 21.

Come arrivare in Piazza Garibaldi a Senigallia

In Auto

Da Nord (Es. Milano, Bologna)

Da Milano:

Prendi l’autostrada A1 in direzione sud verso Bologna.

Continua sulla A14 in direzione di Ancona.

Prendi l’uscita Senigallia.

Da Bologna:

Prendi l’autostrada A14 in direzione di Ancona.

Prendi l’uscita Senigallia.

Dall’uscita dell’autostrada A14 a Senigallia:

Dopo il casello, continua su SP360 seguendo le indicazioni per Senigallia Centro.

Alla rotonda, prendi la seconda uscita e continua su Via Giordano Bruno.

Segui le indicazioni per il centro città.

Piazza Garibaldi si trova nel centro storico di Senigallia. Segui le indicazioni per i parcheggi vicini, poiché il centro storico può avere zone a traffico limitato.

Da Sud (Es. Roma, Napoli)

Da Roma:

Prendi l’autostrada A1 in direzione nord verso Firenze.

Prendi l’uscita Orte per entrare sulla E45 in direzione di Perugia.

Continua sulla SS76 verso Ancona.

Immettiti sull’autostrada A14 in direzione di Bologna.

Prendi l’uscita Senigallia.

Da Napoli:

Prendi l’autostrada A1 in direzione nord verso Roma.

Segui le indicazioni come da Roma.

Con i Mezzi Pubblici

In Treno

Da Milano:

Prendi un treno ad alta velocità (Frecciarossa o Italo) per Ancona.

Da Ancona, prendi un treno regionale per Senigallia. La durata del viaggio è di circa 20-30 minuti.

Da Bologna:

Prendi un treno ad alta velocità (Frecciarossa o Italo) per Ancona.

Da Ancona, prendi un treno regionale per Senigallia.

Da Roma:

Prendi un treno Frecciabianca o Intercity diretto a Ancona.

Da Ancona, prendi un treno regionale per Senigallia.

Da Napoli:

Prendi un treno ad alta velocità (Frecciarossa o Italo) per Roma.

Da Roma, segui le indicazioni come sopra.

Dalla Stazione di Senigallia a Piazza Garibaldi

Uscendo dalla stazione di Senigallia, procedi verso sud su Piazzale della Stazione.

Prosegui su Viale Bonopera.

Gira a sinistra su Corso II Giugno.

Continua dritto fino a raggiungere Piazza Garibaldi.

In Autobus

Da Ancona:

Puoi prendere un autobus diretto a Senigallia dalla stazione degli autobus di Ancona.

Verifica gli orari degli autobus locali per le corse dirette a Senigallia.

Da altre città:

Raggiungi Ancona o altre grandi città vicine come Pesaro in autobus.

Da lì, prendi un autobus locale per Senigallia.

Parcheggi

Ci sono diversi parcheggi a Senigallia. Alcuni parcheggi vicini a Piazza Garibaldi includono:

Parcheggio Porta Lambertina

Parcheggio Piazza Simoncelli