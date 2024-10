Concerto 5 ottobre 2024, Renato Zero a Torino: la scaletta delle canzoni, orario e come arrivare

Sabato 5 ottobre 2024, Renato Zero sarà in concerto alla Inalpi Arena a Torino. Dopo le tappe milanesi, l’avventura live di Autoritratto – I concerti evento, prodotta da Tattica, proseguirà nei palasport di Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli, Messina per chiudere con la doppietta di Roma, raggiungendo un totale di 38 appuntamenti tra marzo e novembre. Queste le parole del cantautore:

«Affacciarmi sulla scena è ogni volta come un nuovo battesimo, fra l’esigenza di dimostrare a me stesso che sono cresciuto e quella di consegnare al pubblico sempre qualcosa di mio che sia sorprendente, si spera, e all’altezza di fare i conti con la realtà di oggi. Per questi concerti-evento ho optato per l’essenziale, non perché voglia offrire meno al pubblico, ma perché ragionevolmente la sintesi fa parte del processo di maturazione di un uomo e di un artista, e credo sia arrivato il momento – anche i tempi lo suggeriscono – di dare un’occhiata alle cose importanti e profonde, a messaggi che siano veramente incisivi».

I concerti rappresentano l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo, accanto alle canzoni che hanno segnato la carriera musicale di Renato Zero (tra grandi classici e perle rare), i brani contenuti nell’ultimo album “Autoritratto”, pubblicato lo scorso dicembre per Tattica e certificato Disco d’Oro: un’avvincente traversata in 13 tracce guidata dalle sue visioni uniche e dalla straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte.

La scaletta di Renato Zero in concerto a Torino, 5 ottobre 2024

Il ritorno

Come mi vorresti

Eccoci qui

Salvami

I nuovi santi

Così tenace

Sorridere, sempre!

La ferita

Figli della guerra

La vetrina

Che bella libertà

Mai più da soli

Sciopero

Figaro

Secondo Tempo

La pace sia con te

Vive chi vive

Fa che sia l’amore

Sosia

Non ti cambierei

Nessuno tocchi l’amore

Cuori liberi

La culla è vuota

Quel bellissimo niente

Madame / Mi vendo / Resisti / Triangolo / Baratto / Galeotto fu il canotto / Morire qui (Coro)

Il mercante di stelle

Vita

I migliori anni della nostra vita

Il concerto inizierà alle 21. I biglietti non sono più acquistabili online.

Come arrivare alla Inalpi Arena

In auto:

Da Milano o dalle città a est di Torino (A4 Milano-Torino):

Prendi l’autostrada A4 in direzione Torino.

All’altezza di Torino, prendi l’uscita Corso Giulio Cesare.

Segui le indicazioni per il Pala Alpitour o lo Stadio Olimpico, che si trovano nelle vicinanze della Inalpi Arena.

Da sud (A21 Piacenza-Torino):

Prendi l’autostrada A21 in direzione Torino.

Segui le indicazioni per l’uscita verso la Tangenziale Sud.

Prendi l’uscita per Corso Unità d’Italia e prosegui verso il quartiere Santa Rita, dove si trova l’arena.

Da ovest (A32 Frejus-Torino):

Segui l’autostrada A32 verso Torino.

Prendi la Tangenziale di Torino e segui le indicazioni per la zona Lingotto o Santa Rita.

Con i mezzi pubblici:

Tram:

Prendi la linea 4 in direzione Piazza Bengasi e scendi a Corso Unione Sovietica. Da lì è possibile camminare fino all’arena.

Autobus:

Puoi prendere il bus linea 10 o linea 17 che fermano nelle vicinanze.

In particolare, scendere alle fermate Corso Unione Sovietica o Via Filadelfia e camminare fino all’arena.

L’Inalpi Arena si trova nella zona del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto (zona Santa Rita), vicino allo Stadio Olimpico e al Pala Alpitour.