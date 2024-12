Torna nel 2025 a Milano l’appuntamento musicale live e gratuito più atteso, in grado di richiamare migliaia di persone dal vivo.

RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, l’evento organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Milano, è in programma venerdì 30 maggio 2025 in Piazza Duomo.

L’annuncio è stato fatto ai microfoni di Radio Italia dall’Editore e Presidente Mario Volanti, raggiunto al telefono dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano

“È ufficiale: il 30 maggio Radio Italia Live – Il Concerto sarà di nuovo in Piazza Duomo, un evento che è ormai una tradizione, arrivato alla sua dodicesima edizione, e che rappresenta una vera e propria festa in sicurezza per Milano. In un momento complesso, iniziative come questa sono importanti per riunire la città con entusiasmo e positività. Sono grato a Mario Volanti e a tutta Radio Italia per l’impegno e per il contributo che danno alla città di Milano”.