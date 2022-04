Radio Italia Live 2022 – Il Concerto, le dichiarazioni dalla conferenza stampa

Oggi, a Milano, presso la Sala Alessi del Palazzo Marino, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Radio Italia Live, il concerto gratuito in Piazza Duomo previsto per sabato 21 maggio 2022 a partire dalle 20:30.

Presenti all’incontro con i giornalisti, tra gli altri, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l’Assessore al Comune di Milano, Tommaso Sacchi, l’Editore di Radio Italia, Mario Violanti, il Vice Presidente di Radio Italia, Marco Pontini, i conduttori Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu (in collegamento perché risultato positivo al Covid-19), Elodie e l’Executive Vice President Programming di Sky Italia, Antonella d’Errico.

Violanti: “Quest’anno abbiamo voluto allargare un pochino il numero. Perché deve essere un anno di rinascita, un anno in cui la musica torna nelle piazze. Sono stati due anni terrificanti per il settore. Le persone hanno sofferto molto perché non si lavorava. Adesso, speriamo che sia arrivato il momento per vivere una vita normale. Cercheremo di farvi vivere una serata speciale. Sono stati 40 anni fantastici”.

Rivelato il cast dei 15 performer che si alterneranno sul palco: Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni, Ultimo.

Elodie: “Sono veramente molto felice di far parte di questa ripresa. Che si possa stare tutti insieme in piazza. E festeggiare”.

Prevista la presenza, on stage, di sessanta elementi d’orchestra capitanati dal maestro Bruno Sartori. Ogni artista presenterà 3 pezzi per un totale di 45 brani in totale.

Foto | Ufficio stampa Goigest