Il Concerto del Primo Maggio 2021, dopo la difficile edizione dello scorso anno, si terrà alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Purtroppo non un vero e proprio ritorno alla normalità ma un primo passo verso quello che è stata, negli anni, la tradizione di questo evento.

Il pubblico, come siamo abituati a pensarlo, non sarà come quello delle precedenti annate ma si punta ad avere comunque un migliaio di presenza, sempre in base alle regole e alle limitazioni legate al contenimento Covid-19.

“Pensiamo a un pubblico di ospiti, tra sindacati, sponsor e persone collegate agli artisti”

Quest’anno, lo spettacolo si terrà dalle 16.30 per poi riprendere in prima serata, dopo la pausa canonica legata all’informazione del Tg nazionale e regionale. In diretta e streaming su RaiTre.

Si continuerà, in diretta, fino a mezzanotte.

Il cast, quest’anno, è molto ricco, interessante, con numerosi nomi di artisti che, a marzo, hanno calcato il palco del Teatro Ariston. Tra questi citiamo Noemi, Willie Peyote, Coma_Cose, Fedez e Francesca Michielin, Wrongonyou, Francesco Renga e Gaia.

Confermata anche la presenza di Noel Gallagher e LP come artisti internazionali.

A seguire, ecco l’elenco completo dei cantanti che si esibiranno nel Concerto del Primo Maggio 2021, in ordine alfabetico.

Alex Britti & Flavio Boltro, Après La Classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Chadia Rodriguez Ft. Federica Carta, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, Fasma, Fast Animals And Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Ghemon, Gianna Nannini e Claudio Capéo, Ginevra, Gio Evan, Il Tre, LP. L’orchestraccia, La Rappresentante Di Lista , Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & The Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Noel Gallagher, Noemi, Orchestra Multietnica Di Arezzo con Magherita Vicario, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi, Wrongonyou.