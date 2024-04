I Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno stasera, 23 aprile 2024, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro con una nuova data del loro tour nei Palasport, in attesa degli Stadi previsti nell’estate 2025, dopo l’uscita del loro prossimo disco di inediti. Iniziato il 3 aprile scorso, il “NON PERDIAMOCI MICA DI VISTA \ FAKE NEWS INDOOR TOUR – PALASPORT 2024” è il continuo, in una versione più intima e confidenziale, del tour che nell’estate 2023 ha portato il gruppo a incontrare fan di ogni età, da Nord a Sud fino alle isole. 33 appuntamenti, tutti sold out, dove Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo tornano ad abbracciare il proprio pubblico nei palasport, per continuare a raccontare la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare.

Qui sotto potete leggere la scaletta con l’ordine delle canzoni, l’orario di inizio del concerto e tutte le informazioni sui biglietti della data in programma martedì 23 aprile 2024.

La scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari a Pesaro, 23 aprile 2024

Scrivile scemo

Scooby Doo

Verdura

Hold On

La storia infinita

Bergamo/Hikikomori

Freddie (Elio)

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di classe

Giovani Wannabe

Ricordi

La banalità del mare / Tetris / Bagatelle / Monopoli / Sciare

Rubami la notte

Nonono (Himu and Riccardo)

Irene

Dentista Croazia

Ridere

Zen

Ringo Starr

Pastello bianco

Il concerto inizierà alle 21

Biglietti per i Pinguini Tattici Nucleari a Pesaro in concerto

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Pesaro è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 23 aprile 2024.

Come arrivare alla Vitrifrigo Arena di Pesaro

Ecco come arrivare alla Vitrifrigo Arena a Pesaro per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari.

Con i mezzi pubblici:

Circolare sinistra/destra – ore 6.00/21.00, fermata in Str. del Montefeltro

Linea 11 – ore 7.30/19.30, fermata in Via Gagarin

Linea 70 – ore 7.00/20.00 – fermata in Via Gagarin.

In auto:

Autostrada A14 uscita Pesaro/Urbino

Strada SS16 Adriatica

Parcheggi: All’esterno, un ampio parcheggio da 1.500 posti auto ed uno ad uso degli addetti di 100 posti auto, consentono un comodo accesso alla location