Passenger sarà in concerto ai Giardini di Castel Trauttmansdorff – Via San Valentino 51A a Merano (Bolzano) con una nuova data del suo tour.

Il suo vero nome è Michael David Rosenberg, è un cantautore britannico nato il 17 maggio 1984 a Brighton, Inghilterra. È noto per la sua voce unica e le sue melodie malinconiche, che combinano elementi di folk e pop. Il nome Passenger deriva dalla band che Rosenberg aveva fondato nel 2003 insieme a Andrew Phillips. Sebbene il gruppo si sia sciolto nel 2009, Rosenberg ha deciso di mantenere il nome per la sua carriera da solista.

La sua carriera musicale ha preso una svolta fondamentale nel 2012 con il singolo “Let Her Go“, che ha raggiunto la vetta delle classifiche in numerosi paesi e ha guadagnato milioni di stream su piattaforme come YouTube e Spotify. “Let Her Go” ha vinto numerosi premi e ha consolidato la reputazione di Passenger come un artista di talento con un’abilità particolare per scrivere testi emozionanti e toccanti.

La musica di Passenger è spesso caratterizzata da una narrazione che esplora temi come l’amore, la perdita e la ricerca di significato nella vita quotidiana.

Oltre a “Let Her Go”, Passenger ha rilasciato numerosi album di successo, tra cui “All the Little Lights” (2012), “Whispers” (2014) e “Runaway” (2018). Ogni disco riflette la sua evoluzione come artista e il suo impegno nel creare musica che risuoni con il pubblico.

Oltre alla musica, Rosenberg è noto per il suo impegno filantropico. Ha utilizzato la sua piattaforma per sostenere varie cause benefiche, inclusi programmi per aiutare i senzatetto e la protezione dell’ambiente.

La scaletta del concerto di Passenger a Merano, 31 luglio 2024

All the Little Lights

Life’s for the Living

Table for One

Queenstown

The Sound of Silence (Simon & Garfunkel cover)

I Hate

Young as the Morning Old as the Sea

Wild Love

Patient Love/Circles

Let Her Go

Scare Away the Dark

Things That Stop You Dreaming

Boomerang

Holes

Il concerto inizierà alle 21. Non sono più disponibili biglietti per la data di stasera a Merano, il live è sold out.