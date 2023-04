Max Pezzali sarà in concerto stasera, 6 aprile 2023, a Eboli (Salerno) per una nuova data del tour OnlyHits. Durante i live, il cantautore interpreterà i grandi successi della sua carriera come leader degli 883 e anche i pezzi solisti che lo hanno consacrato. Qui sotto, a seguire, tutte le informazioni sulla data di questa sera, dalla scaletta delle canzoni ai biglietti ancora disponibili.

Max Pezzali a Eboli (Salerno), la scaletta del concerto

Qui sotto la scaletta di Max Pezzali in concerto stasera, 6 aprile 2023, ad Eboli (Salerino). Il live inizierà alle 21.

Sei un mito

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Come deve andare

L’universo tranne noi

La regina del celebrità

Ti sento vivere

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Weekend / S’inkazza / Jolly Blue

La regola dell’amico

Bella vera

Nella notte

Nessun rimpianto

Gli anni

Una canzone d’amore / Come mai

Sempre noi

Nient’altro che noi

Eccoti

Io ci sarò

Se tornerai

Il mondo insieme a te

Quello che capita

Sei fantastica

La dura legge del gol

Il grande incubo

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

Max Pezzali a Eboli (Salerno), biglietti

Sono ancora disponibili due tipologie di biglietti per il concerto di stasera, 6 aprile 2023, al Palasele di Eboli (Salerno). Si parte dai 46 euro per il Posto Unico Non Numerato fino ai 74,75 della Tribuna Gold Numerata. Clicca qui per l’acquisto e maggiori informazioni.

Palasele, Eboli (Salerno), come arrivare

Ecco come arrivare al Palasele di Eboli per il concerto di Max Pezzali

Dall’autostrada Salerno-Reggio Calabria si deve prendere l’uscita Eboli (SA). Procedere per pochi metri e girare a sinistra dopo il distributore. Seguire la strada che dopo un paio di centinaia di metri svolta a sinistra. Subito dopo il cavalcavia continuare girando a destra.

Il Palasele ha un ampio parcheggio a disposizione del pubblico.