Max Pezzali si esibirà in concerto al Nelson Mandela Forum a Firenze con la prima data – su 3 live- in partenza venerdì 31 marzo 2023. La scaletta include i più grandi e amati successi della carriera come leader degli 883 e come artista solita dopo lo scioglimento con Mauro Repetto. A seguire potete leggere tutte le informazioni su orario, brani in scaletta e informazioni sui biglietti.

Max Pezzali, Firenze, 31 marzo 2023, biglietti

Non sono più disponibili biglietti per la data del 31 marzo 2023 a Firenze. Il concerto di Max Pezzali è sold out.

La scaletta del concerto di Max Pezzali a Firenze, 31 marzo 2023

Sei un mito

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Come deve andare

L’universo tranne noi

La regina del celebrità

Ti sento vivere

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Weekend / S’inkazza / Jolly Blue

La regola dell’amico

Bella vera

Nella notte

Nessun rimpianto

Gli anni

Una canzone d’amore / Come mai

Sempre noi

Nient’altro che noi

Eccoti

Io ci sarò

Se tornerai

Il mondo insieme a te

Quello che capita

Sei fantastica

La dura legge del gol

Il grande incubo

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

Nelson Mandela Forum, Firenze, come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco come arrivare al concerto di Max Pezzali al Mandela Forum a Firenze:

In autobus

Linee 10, 17, 2

In aereo

Dall’aeroporto In autobus: Collegamenti Aeroporto/Stazione S.Maria Novella: ogni mezz’ora con la linea ‘Volainbus’.

Dalla Stazione S. Maria Novella al Mandela Forum autobus di linea n° 10 (direzione Settignano) e n°17

Se si arriva in auto, invece:

Dall’autostrada A1 Uscita Firenze Sud: raccordo fino al termine in corrispondenza del semaforo. Qui tenersi a sinistra seguendo le indicazioni per Firenze Città e Stadio. Percorrere Lungarno Aldo Moro e Lungarno Colombo. Svoltare a destra in Via del Campofiore. Proseguire oltre Piazza Alberti, passare sopra il cavalcavia ferroviario e continuare diritto (Via Lungo l’Affrico); dopo il secondo semaforo tenersi a sinistra e svoltare alla seconda traversa a sinistra imboccando Viale Cialdini che conduce all’ingresso principale del Mandela Forum (Viale Paoli)