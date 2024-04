Al via la residenza di Mariah Carey a Las Vegas: ecco come è stato il concerto di debutto del 12 aprile 2024: la scaletta delle canzoni

Venerdì 12 aprile 2024, Mariah Carey ha debuttato con la sua residenza a Las Vegas, Mariah Carey: The Celebration of Mimi Live al Dolby Live at Park MGM. Quale occasione migliore per celebrare l’anniversario del suo album di successo, The Emancipation of Mimi, uno dei dischi più amati e di maggior riscontro della sua carriera? Lo show includeva brani del disco del 2005, oltre a molte delle sue canzoni più celebri.

Uno spettacolo di circa novanta minuti nel quale non sono mancate le sue hit più celebri come “Vision of Love”, “Emotion”, “Hero” e “Always Be My Baby”. Come riportato anche da People, ad un certo punto ha ringraziato il suo pubblico e ha chiesto come si sentissero, prima di rivelare: “Anch’io mi sento bene”. Un concerto attento ai dettagli e alla scenografia durante le sue esibizione. Una cascata blu scorreva dietro di lei durante “Can’t Let Go” e l’acqua alla fine si è trasformata in fumo. Poi si è dedicata a un medley dei suoi brani più amati mentre su uno schermo di grandi dimensioni alle sue spalle veniva riprodotto un montaggio di video dietro le quinte, che davano uno sguardo alla carriera trentennale della Carey.

Ha raccontato al pubblico presente che Aretha Franklin amava particolarmente una delle sue canzoni, “Dreamlover”:

“Quindi, in onore di Miss Franklin, facciamo “Dreamlover””

In diversi momenti dello spettacolo, si potevano sentire voci fuori campo preregistrate della cantante mentre parlava della sua vita e le sue parole lampeggiavano su un grande anello sospeso sul palco. E, durante una momento dello spettacolo, ha detto ai fan:

“Proteggete i vostri sogni”

Il truccatore di Mariah Carey, Kristopher Buckle, ha recentemente dichiarato in esclusiva a People:

“Lo spettacolo è una celebrazione della musica di Mariah nel corso della sua carriera. La produzione è brillante, energica e sexy. Il look di Mariah la rappresenta adesso, ma con accenni alle diverse epoche e ai look iconici e glamour per cui è conosciuta”

Nel live sono inclusi sette cambi di outifit e tre diverse acconciature.

La scaletta di Maria Carey a Las Vegas

Vision of Love

Emotions

Make It Happen

Can’t Let Go

I’ll Be There (The Jacksons cover) (con Trey Lorenz)

Dreamlover

Hero

Without You

Fantasy

Always Be My Baby

Looking In

Butterfly

Babydoll

Breakdown

Close My Eyes

The Roof (Back in Time)

My All

Honey / Heartbreaker

The Glitter/Charmbracelet Medley Interlude

I Wish You Knew

It’s Like That

Say Somethin’

Your Girl

Shake It Off

So Lonely (One & Only Part II) / Secret Love / Makin’ It Last All Night (What It Do)

Circles

Don’t Forget About Us

We Belong Together

Fly Like a Bird