La scaletta e l’ordine delle canzoni, orario, l’album ‘Blue Electric Light’ e come arrivare al Parco BussalaDomani per il concerto di Lenny Kravitz

Prende il nome dall’omonimo album uscito il 24 maggio 2024, il ‘Blue Electric Light Tour 2024’ di Lenny Kravitz, atteso stasera, 13 agosto 2024, a Lido di Camaiore, al Parco BussolaDomani. Nella scaletta del concerto sono presenti i brani tratti dall’ultimo disco ma anche i grandi classici che hanno portato il cantautore al successo internazionale. Da “I Belong to you” ad “Again”, una setlist che accontenterà i fan dell’artista che ha compiuto 60 anni (in splendida forma) il 26 maggio 2024.

L’album “Blue Electric Light” ha debuttato in Italia al 13esimo posto della classifica Fimi, in Uk alla posizione 73 e in America all’11esimo gradino. Bene in Austria, Belgio e Svizzera. Ad anticipare il progetto fu il singolo “TK421” che ebbe un grande clamore mediatico anche grazie al video ufficiale che mostrava il fisico statuario di Lenny Kravitz, in diversi momenti senza abiti, mentre si risveglia e si cambia prima di uscire dalla sua stanza.

Lenny Kravitz, la scaletta del concerto a Lido Di Camaiore, 13 agosto 2024

Are You Gonna Go My Way

Minister of Rock ‘n Roll

TK421

I’m a Believer

I Belong to You

Stillness of Heart

Believe

Fear

Low

Paralyzed

The Chamber

It Ain’t Over ‘Til It’s Over

Again

Always on the Run

Mama Said

American Woman (The Guess Who cover)

Fly Away

Human

Let Love Rule

Il concerto di Lenny Kravitz inizierà alle 21.30. Sono ancora disponibili biglietti, esclusivamente posto in piedi, al prezzo di 69 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Le recensioni dell’album “Blue Electric Light”

Record Collector: I detrattori potrebbero liquidarlo come derivativo, ma chi se ne importa quando è realizzato con tale sicurezza e una comprensione innata della ricca grammatica del pop.

Mojo: In “Blue Electric Light”, Lenny Kravitz non ha perso il suo tocco.

Classic Rock Magazine: Suona rinfrescato e rivitalizzato.

AllMusic: Dal punto di vista stilistico, Kravitz potrebbe non provare nulla di nuovo, ma la sua decisione di dare priorità alle buone vibrazioni sopra ogni altra cosa genera un disco insolitamente soddisfacente per il rocker.

musicOMH.com: I detrattori potrebbero fare gli stessi commenti che fanno su tutti gli atti rock storici – la musica è resa obsoleta da album precedenti, migliori, che potrebbero non aver gradito in primo luogo – ma non possono davvero dire che “Blue Electric Light” non sia un’opera considerata e coesa.

American Songwriter: Queste selezioni si sviluppano in direzioni abbastanza uniche da non sembrare datate, stantie o, peggio, copiate. Piuttosto, c’è una vita vibrante e un bagliore ispirato nelle performance, nonostante i molteplici overdub e la mancanza di una band con cui armonizzare.

The Independent (UK): Qualsiasi senso di individualità è nascosto dietro generalità, banalità e un irritante campanaccio battuto. Allo stesso modo, quando canta d’amore, mantiene le cose dolci ma vaghe.

Come arrivare al Parco BussolaDomani a Lido di Camaiore:

In Auto:

Da Nord (es. Milano)

Prendi l’autostrada A1 in direzione sud.

Continua sulla A15 verso La Spezia, quindi prendi l’uscita per la A12 verso Livorno.

Esci a Viareggio/Camaiore.

Segui le indicazioni per Lido di Camaiore. Una volta a Lido di Camaiore, segui i segnali per il Parco BussolaDomani.

Da Sud (es. Roma)

Prendi l’autostrada A1 in direzione nord.

Prendi l’uscita per la A12 verso Pisa/Genova.

Esci a Viareggio/Camaiore.

Segui le indicazioni per Lido di Camaiore. Segui poi i segnali per il Parco BussolaDomani.

Da Firenze

Prendi la SGC Firenze-Pisa-Livorno (FI-PI-LI) verso Pisa.

A Pisa Nord, imbocca l’autostrada A12 in direzione Genova.

Esci a Viareggio/Camaiore.

Segui le indicazioni per Lido di Camaiore e poi per il Parco BussolaDomani.

Con i Mezzi Pubblici:

Da Milano:

Prendi un treno Frecciarossa o Italo per Viareggio (con un cambio a Firenze o Pisa).

Una volta a Viareggio, prendi l’autobus di linea urbana verso Lido di Camaiore (linea E25 o simile) e scendi alla fermata più vicina al Parco BussolaDomani.

Da Roma:

Prendi un treno Frecciarossa o Italo per Viareggio (con un cambio a Firenze o Pisa).

Da Viareggio, prendi l’autobus urbano verso Lido di Camaiore e scendi alla fermata vicino al Parco BussolaDomani.

Da Firenze:

Prendi un treno regionale o un Frecciabianca fino a Viareggio.

Dalla stazione di Viareggio, prendi l’autobus per Lido di Camaiore e scendi alla fermata più vicina al parco.

Gli orari degli autobus possono variare, quindi è consigliabile verificare in anticipo sul sito dell’azienda di trasporti locale (es. Autolinee Toscane) per trovare la soluzione migliore.