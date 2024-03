Appuntamento ai Magazzini Generali a Milano, giovedì 21 marzo 2024, con gli Hooverphonic in concerto. Il gruppo è nato nel 1995 ed è capitanata dal leader e frontman Alex Callier (compositore, bassista, programmatore e tastierista) insieme a Geike Arnaert (cantante), Raymond Geerts (chitarrista). Liesje Sadonius fu rimpiazzata dopo il primo disco da varie cantanti per poi arrivare alla attuale formazione con la Arnaert.

Il prossimo disco degli Hooverphonic è in attesa questa primavera 2024 ed è stato anticipato da “Mysterious”, il primo singolo, al quale sono seguiti ‘Don’t Think’ e ‘Por Favor’ che hanno scalato quasi tutte le classifiche europee. Il 29 settembre 2023 è uscito ‘And Then I Found You’ mentre a fine gennaio è stata la volta di “Fake is the new dope”. Potete ascoltarlo qui sotto, in streaming.

A seguire tutte le informazioni sul concerto di questa sera, dalla scaletta delle canzoni alle informazioni su orario e biglietti disponibili.

La scaletta degli Hooverphonic in concerto ai Magazzini Generali a Milano

Ecco l’ordine di esecuzione e la scaletta dei brani degli Hooverphonic a Milano. Il live inizierà alle 21.

Cheek to Cheek

The Best Day of Our Life

Release Me

Club Montepulciano

2Wicky

Don’t Think

And Then I Found You

Por Favor

The Wrong Place

Le temps qui court (Alain Chamfort cover)

Anger Never Dies

Romantic

Gravity

Eden

Vinegar & Salt

Jackie Cane

The Night Before

Electro Shock Faders

Mad About You

Barabas

Amalfi

Battersea

Sometimes

Fake Is the New Dope

Biglietti per gli Hooverphonic in concerto ai Magazzini Generali a Milano

Sono ancora disponibili biglietti per il lvie degli Hooverphonic a Milano, ai Magazzini Generali. Il prezzo – posto unico- è di 31.50 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare ai Magazzini Generali a Milano con i mezzi e in auto

Ecco le indicazioni su come arrivare ai Magazzini Generali a Milano.

In metropolitana

Linea gialla MM3 – fermata Lodi

In autobus

Linea 90 – scendere fermata Viale Toscana, ang. Via Pompeo Leoni.

In tram

Linea 24 – dal Duomo (capolinea in via Dogana – Piazza Diaz); scendere alla fermata Pietrasanta (dopo il ponte).

Se si arriva in auto, invece, Tangenziale Est – uscita P.le Corvetto, prendere corso Lodi, in P.le Lodi girare in viale Isonzo al 3° semaforo a sinistra, in via Ripamonti al 1° semaforo a destra Via Pietrasanta.