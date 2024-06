I Gossip si esibiranno stasera, 22 giugno 2024, in concerto a Villa Ada a Roma. Con la formazione attuale composta da Beth Ditto, Nathan “Brace Paine” Howdeshell e Hannah Blilie, il gruppo interpreterà alcuni successi noti della loro carriera, insieme a brani tratti dal loro ultimo disco di inediti, Real Power, senza dimenticare la rivisitazione di cover famose.

Real Power è il sesto disco in studio della band indie rock americana. È stato pubblicato il 22 marzo 2024 dalla Columbia Records. L’album segna la loro prima uscita in studio in dodici anni, dopo A Joyful Noise (2012). Il progetto è stato prodotto da Rick Rubin, che in precedenza aveva lavorato con la band per il loro album del 2009 Music for Men. La registrazione è iniziata nel 2019 nello studio di casa di Rubin a Kauai, Hawaii, dopo una breve reunion del tour per il decimo anniversario di Music For Men, ma si è interrotta durante la pandemia di COVID-19 e è ripresa quando le restrizioni sono state annullate.

A seguire le anticipazioni e informazioni sul concerto di stasera in programma a Roma.

La scaletta dei Gossip in concerto a Villa Ada a Roma

Ad aprire lo show sarà Wrongonyou.

Love Long Distance

Act of God

Four Letter Word

Men in Love

Listen Up! (Psycho Killer mashup)

Give It Up for Love

Peace and Quiet

Crazy Again

Move in the Right Direction

Dimestore Diamond

Heavy Cross

Turn The Card Slowly

Real Power

Yr Mangled Heart (9-5 mashup)

Standing in the Way of Control (Smells Like Teen Spirit mashup)

Greatest Love of All (Whitney Houston acapella cover)

Il concerto dei Gossip è previsto per le 21.30,

Biglietti per i Gossip in concerto a Villa Ada a Roma

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Gossip a Villa Ada a Roma. Il prezzo è di 28,75 euro per il posto Unico. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.