Tappa sold out per Ghali atteso stasera, 28 ottobre 2024, all’Unipol Forum di Assago, a Milano. Il cantante, che ha recentemente pubblicato il nuovo singolo “Niente Panico”, porterà sul palco alcuni dei suoi più noti successi e intratterrà i fan con una nuova data del suo tour 2024. A seguire tutte le informazioni sulle canzoni previste in scaletta, orario, biglietti e come arrivare in auto e con i mezzi.

Scaletta canzoni di Ghali in concerto all’Unipol Forum di Assago, 28 ottobre 2024

Giù per terra

Ninna nanna

Walo

Paprika

Wily Wily

Ora d’aria

Habibi

Barcellona

Fortuna

Marijuana

Machiavelli

Paura e deliri a Milano

Ghetto superstar

Dende

Vida

Good Times

Boogieman

Bayna

Celine

Happy Days

22:22

Sensazione ultra

Ricchi dentro

Sempre me

Walla

Boulevard

Casa mia

Cara Italia

Niente Panico

Il concerto inizierà alle 21. Come anticipato, il live è sold out e non sono più disponibili biglietti per la data di lunedì 28 ottobre 2024.

Come arrivare all’Unipol Forum di Assago

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto

Il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.