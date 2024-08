Il 16 agosto Taranto diventa capitale del rock con una “combo” senza precedenti ed esclusiva: Gene Simmons Band e Wolfmother!

il leggendario bassista e cofondatore dei Kiss riproporrà sul main stage del Cinzella festival i classici della band formata a new york nel 1973 con il chitarrista Paul Stanley. con lui sul palco ci saranno i chitarristi brent woods (Sebastian Bach, Vince Neil) e Jason Walker e il batterista Brian Tichy (Lynch Mob, The Dead Daisies, Whitesnake, Billy Idol)

A far salire a livelli insostenibili l’adrenalina contribuiranno i Wolfomother capitanati dal chitarrista e fondatore Andrew Stockdale. A seguire potete leggere tutte le informazioni e anticipazioni sull’atteso concerto di Gene Simmons, a partire dalla scaletta con l’ordine delle canzoni.

La scaletta di Gene Simmons a Taranto, concerto 16 agosto 2024

Deuce (Kiss cover)

War Machine (Kiss cover)

La Bamba (Ritchie Valens cover)

Are You Ready (Gene Simmons song)

I Love It Loud (Kiss cover)

Ace of Spades (Motörhead cover)

Shout It Out Loud (Kiss cover)

Parasite (Kiss cover)

Cold Gin (Kiss cover)

Charisma (Kiss cover)

Shock Me (Kiss cover)

Calling Dr. Love (Kiss cover)

Rock and Roll All Nite (Kiss cover)

Il concerto inizierà alle 21.30 sulla Rotonda del Lungomare di Taranto.

Come arrivare alla Rotonda del Lungomare di Taranto

Ecco come arrivare in auto e con i mezzi.

In Auto

Da Bari:

Prendi l’autostrada A14 in direzione sud verso Taranto.

Esci all’uscita per Taranto (Taranto Nord).

Prosegui sulla SS7 in direzione Taranto centro.

Segui le indicazioni per il Lungomare Vittorio Emanuele III.

Una volta sul Lungomare, segui la strada fino a raggiungere la Rotonda.

Da Lecce:

Prendi la SS613 verso Brindisi.

Da Brindisi, continua sulla SS7 in direzione Taranto.

Segui le indicazioni per il centro di Taranto e successivamente per il Lungomare.

La Rotonda si trova alla fine del Lungomare Vittorio Emanuele III.

Con i Mezzi Pubblici

Da Bari:

Prendi un treno per Taranto dalla stazione di Bari Centrale (dura circa 1.5 ore).

Arrivato a Taranto, dalla stazione centrale puoi prendere un autobus urbano delle linee che vanno verso il Lungomare (es. Linea 1, 3 o 8) o un taxi.

Scendi alla fermata più vicina al Lungomare e cammina verso la Rotonda.

Da Lecce:

Prendi un treno per Taranto dalla stazione di Lecce (dura circa 1.5 ore).

Dalla stazione di Taranto, segui le stesse istruzioni per raggiungere il Lungomare.