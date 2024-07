La scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Francesco De Gregori in programma a Cervia (Ravenna), 28 luglio 2024

Francesco De Gregori sarà in concerto stasera a Cervia (Ravenna) con una nuovo data del suo tour estivo. Dopo aver aperto i concerti del cantautore romano per la prima volta nel 1993, Angela Baraldi torna sul palco di Francesco De Gregori accompagnata alla chitarra da Federico Fantuz. In scaletta, oltre a brani del suo repertorio, Angela Baraldi regalerà al pubblico delle anticipazioni live del suo nuovo album di prossima uscita.

A seguire la scaletta con l’ordine delle canzoni e le informazioni sul concerto di questa sera a Cervia.

La scaletta di Francesco De Gregori in concerto a Cervia, 28 luglio 2024

Sento il fischio del vapore (Francesco De Gregori e Giovanna Marini cover)

Il vestito del violinista

La casa di Hilde

Piano bar

Atlantide

Festival

Pezzi di vetro

Un guanto

L’uccisione di Babbo Natale

Gambadilegno a Parigi

I matti

Generale

Il cuoco di Salò

San Lorenzo

La leva calcistica della classe ’68

Sempre e per sempreLa donna cannone

Mannaggia alla musica (Ron cover)

Anidride solforosa (Lucio Dalla cover)

Rimmel

Buonanotte fiorellino

30 luglio alla Scalinata di San Bernardino de L’AQUILA

1 agosto a Villa Bellini di CATANIA nell’ambito di Sotto il Vulcano Fest

3 agosto alla Scalinata della Cattedrale di NOTO (Siracusa) nell’ambito di Le Scale della Musica

4 agosto al Teatro di Verdura di PALERMO

6 agosto al Teatro dei Ruderi di DIAMANTE (Cosenza) nell’ambito di Tirreno Festival

7 agosto al Catonateatro di REGGIO CALABRIA

8 agosto al Mercati Saraceni di CIRÒ MARINA (Crotone) nell’ambito di Krimi Sound Festival

11 agosto nel piazzale della Basilica di S. Maria di Leuca a SANTA MARIA DI LEUCA (Lecce) nell’ambito di Capo Live

12 agosto al Foro Boario di OSTUNI (Brindisi) nell’ambito di Luce Festival

14 agosto all’Arena Beniamino Gigli di PORTO RECANATI (Macerata)

17 agosto all’Anfiteatro Ivan Graziani di ALGHERO (Sassari)

18 agosto in Piazza Stagno a CABRAS (Oristano)

20 agosto al Castello Pasquini di CASTIGLIONCELLO (Livorno) nell’ambito di Castiglioncello Festival

21 agosto a La Versiliana di MARINA DI PIETRASANTA (Lucca) nell’ambito di La Versiliana Festival

23 agosto al Teatro delle Rocce di GAVORRANO (Grosseto)

25 agosto all’Arenile di PESCHICI (Foggia) – Note di Mare Oversound Music Festival

26 agosto alla Banchina San Domenico di MOLFETTA (Bari) – Oversound Music Festival

29 agosto al Barton Park di PERUGIA nell’ambito di Moon In June

31 agosto all’Arena Matese di PIEDIMONTE MATESE (Caserta)

2 settembre alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di ROMA

4 settembre in Piazza Duomo a PRATO nell’ambito di Prato Estate

6 settembre in Piazza San Nicolò a PIETRA LIGURE (Savona)