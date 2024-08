Il mese di agosto si apre con un live atteso all’interno della programmazione di concerti estivi di Sotto il Vulcano Fest. Si tratta del concerto “DE GREGORI DAL VIVO”, in programma giovedì 1 agosto alla Villa Bellini di Catania.

Sarà la prima delle tre tappe siciliane del tour del cantautore romano che, dopo Catania, sarà in concerto anche a Noto (3 agosto) e Palermo (4 agosto).

A distanza di oltre 2 anni dall’ultimo tour solista, Francesco De Gregori si esibirà sul palco della nuova arena di Villa Bellini con uno spettacolo che proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Aprirà il concerto Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore, la prima volta nel 1993.

La rassegna Sotto il Vulcano Fest è organizzata da Puntoeacapo Concerti con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e rientra nel cartellone di Catania Summer Fest 2024, kermesse di eventi estivi promossi dal Comune di Catania.

La scaletta di Francesco De Gregori a Villa Bellini, Catania

Sento il fischio del vapore (Francesco De Gregori e Giovanna Marini cover)

Il vestito del violinista

La casa di Hilde

Piano bar

Atlantide

Festival

Pezzi di vetro

Un guanto

L’uccisione di Babbo Natale

Gambadilegno a Parigi

I matti

Generale

Il cuoco di Salò

San Lorenzo

La leva calcistica della classe ’68

Sempre e per sempre

La donna cannone

Mannaggia alla musica (Ron cover)

Anidride solforosa (Lucio Dalla cover)

Rimmel

Buonanotte fiorellino

Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili biglietti al prezzo di 46 euro per la Tribuna Numerata fino a 75 euro per la Platea Gold. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.