I cantanti che si esibiranno durante il concerto di Natale in onda mercoledì 25 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5: ospiti e anticipazioni

Torna puntuale anche quest’anno, su Canale 5, il “Concerto di Natale“. Federica Panicucci conduce il 32° Concerto di Natale in Vaticano dall’Auditorium Conciliazione di Roma. In un’unica spettacolare serata si esibiranno tanti artisti italiani e internazionali, accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal maestro Adriano Pennino.

1 Indice Concerto di Natale 2024, ospiti e anticipazioni

Concerto di Natale 2024, ospiti e anticipazioni

Sono numerosi gli ospiti annunciati per questa serata evento, in onda su Canale 5 in prima serata. Sarà possibile ascoltare le interpretazioni di Roberto Vecchioni, Ricchi e Poveri, Fabrizio Moro, Ditonellapiaga, Raphael Gualazzi, Iva Zanicchi, Boomdabash, Fausto Leali, Omar Pedrini, dal Benin Angelique Kidjo, dal Regno Unito Emeli Sandé e il Benedict Gospel Choir.

Inoltre, gli artisti si esibiranno dal vivo accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal maestro Adriano Pennino. A richiamare alla solidarietà sarà Missioni Don Bosco, con i missionari Salesiani che operano per la tutela dei bambini, specie nei Paesi dove i loro diritti sono sistematicamente violati.

La serata sostiene la raccolta fondi di due progetti umanitari a favore dei minori promossi da Missioni Don Bosco.

L’evento andrà in onda anche il giorno dopo, in replica, nel pomeriggio del 26 dicembre ed è stato registrato lo scorso 14 dicembre dopo che Papa Francesco ha incontrato gli artisti in udienza privata.

Il Concerto di Natale è nato nel 1993 nell’Aula Paolo VI in Vaticano come strumento per far conoscere il progetto del Vicariato di Roma “50 chiese per Roma 2000”.

I proventi del Concerto non sono devoluti in beneficenza ma si potrà sostenere la raccolta fondi per i due progetti umanitari inviando SMS solidali al 45594.