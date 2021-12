Il Concerto di Natale 2021 torna puntuale e andrà in onda venerdì 24 dicembre, in prima serata, su Canale 5. Alla conduzione, come ormai da tradizione, ci sarà Federica Panicucci che, proprio oggi, ha salutato i telespettatori di “Mattino Cinque”, dando appuntamento a due eventi speciali in prima serata. Come anticipato, su Canale 5 andrà in onda il Concerto di Natale alla Vigilia (registrato nei prossimi giorni) mentre il 31 dicembre sarà nuovamente al timone con “Capodanno in musica” (affiancata da Al Bano) in diretta da Bari.

Ecco, intanto, le anticipazioni sul concerto di Natale 2021 che vedrà diversi artisti italiani e internazionali, esibirsi per il canonico live musicale.

Tra gli ospiti annunciati ufficialmente, possiamo confermarvi Emma Muscat (ex volto di Amici di Maria De Filippi), Bugo (“Un artista poliedrico, da anni espressione del cantautorato italiano più innovativo e contemporaneo. Non vediamo l’ora di sentire sul palco dell’Auditorium della Conciliazione anche Cristian Bugatti, in arte Bugo!”), Jimmy Sax (“Jeremy Rolland – in arte Jimmy Sax – , il sassofonista di origini francesi che ha conquistato l’attenzione del pubblico mondiale grazie al successo di 𝑁𝑜 𝑀𝑎𝑛 𝑁𝑜 𝐶𝑟𝑦 e 𝑇𝑖𝑚𝑒!”), Francesca Michielin (“Il talento, la poesia, la grazia, la grinta di una delle stelle più brillanti del nostro panorama musicale!”), 2Cellos (“L’incanto del violoncello per arrangiare i grandi classici della musica mondiale, da 𝘚𝘮𝘰𝘰𝘵𝘩 𝘊𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘭 a 𝘞𝘦𝘭𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘑𝘶𝘯𝘨𝘭𝘦, ha reso questo duo un fenomeno a livello planetario!”), Enrico Ruggeri (“Uno dei totem della musica italiana di tutti i tempi, dagli anni dei Decibel fino al successo di 𝘚𝘪 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘪𝘶̀, fino al ritorno al rock degli ultimi album”), Andrea Griminelli (“grande flautista della scena mondiale, Ian Anderson dei Jethro Tull”), Ian Anderson, Anggun e Shaggy.

Per acquistare i biglietti per assistere alla registrazione del Concerto di Natale 2021, potete cliccare qui. Si terrà alle 19 del 16 dicembre prossimo presso l’Auditorium Conciliazione Roma.