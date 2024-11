La scaletta e l’ordine delle canzoni dei Cigarettes After Sex in concerto all’Unipol Forum a Milano, venerdì 1 novembre 2024.

Stasera, 1 novembre 2024, i Cigarettes After Sex si esibiranno all’Unipol Forum di Milano con una nuova data del loro tour. L’X’s World Tour è a sostegno del loro terzo album in studio, X’s (2024) ed è iniziato il 31 agosto 2024 a Montreal, in Canada e si concluderà il 21 marzo 2025 a Taoyuan, Taiwan.

Il loro ultimo album di inediti ha ricevuto recensioni generalmente favorevoli dalla critica. Secondo Metacritic, che assegna una valutazione normalizzata su 100 alle recensioni di pubblicazioni professionali, l’album ha ricevuto “recensioni generalmente favorevoli” sulla base di un punteggio medio ponderato di 69, su cinque punteggi della critica

La scaletta dei Cigarettes After Sex a Milano, concerto 1 novembre 2024

X’s

You’re All I Want

Dark Vacay

Pistol

Nothing’s Gonna Hurt You Baby

Touch

Falling in Love

Tejano Blue

John Wayne

Cry

Sweet

Sunsetz

Heavenly

K.

Apocalypse

Dreaming of You

Non sono più disponibili biglietti per il concerto dei Cigarettes After Sex al Forum di Assago a Milano. Il live è sold out.

Come arrivare all’Unipol Forum ad Assago, Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto

Il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.