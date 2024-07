Si chiude stasera, 28 luglio 2024, a Capaccio Paestum il “Relax tour” estivo di Calcutta. Dopo il successo del tour europeo da poco conclusosi, che ha registrato il sold out al Razzmatazz di Barcellona e all’Olympia di Parigi, Calcutta è tornato in Italia con 13 concerti nelle principali città e festival italiani, tra cui Rock in Roma, Lucca Summer Festival e Milano Summer Festival. Il cantautore originario di Latina, noto per la sua voce unica e le sue canzoni così cariche di emozioni, ha poetato in giro per il paese i brani del suo ultimo disco, “Relax”, oltre ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera.

Dopo un silenzio discografico durato cinque anni e anticipato dalle prime date del tour, “Relax” esce il 20 ottobre 2023, ed è accolto con immenso calore ed entusiasmo dai tantissimi fan affezionati che attendevano da tempo un suo ritorno sulle scene. È stato presentato in anteprima con un’installazione a Roma, a Villa Medici, in collaborazione con l’artista Nico Vascellari, e anticipato da una performance live a Milano, sui tetti della sede di Rai Radio 2. Anche questa volta, Calcutta compone un originale mosaico di emozioni e immagini dal forte potere evocativo, che scalano le classifiche e si trasformano in cori cantati a squarciagola dal pubblico del tour invernale tutto sold out.

Dopo un mese, “Relax” è già stato certificato Disco d’Oro e poi di Platino, così come i singoli Giro con Te e 2 minuti (Platino) e Tutti (Oro). Il live è un trionfo di voci ed emozioni: anche davanti a un pubblico di decine di migliaia di persone, Edoardo riesce a creare intimità con i fan tramite una miscela ammaliante di sicurezza e vulnerabilità, umorismo e sincerità. La potenza della sua voce e la solidità della sua live band, associata a visual di ultima generazione, rendono ogni performance memorabile.

La scaletta di Calcutta a Paestum, concerto 28 luglio 2024

Coro

2minuti

Cosa mi manchi a fare

Controtempo

Orgasmo

Milano

Limonata

Loneliness

Giro con te

Hübner

Ghiaccioli

Intermezzo 3

Le barche

Oroscopo

Sorriso (Milano Dateo)

Nuda nudissima

Gaetano

Preoccuparmi

Frosinone

Del verde

SSD

Allegria

Paracetamolo

Pesto

Tutti

Il concerto inizierà alle 21.30.