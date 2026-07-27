Ravello Festival 2026: la 74ª edizione che sta già facendo parlare tutti

C’è un posto in Italia dove la musica classica non ha bisogno di sale da concerto, perché il palcoscenico è già il Mediterraneo. Stiamo parlando di Ravello, e del suo festival estivo che anche quest’anno — con il Ravello Festival 2026 — si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione musicale europea. Settantaquattro edizioni, nessuna resa, e un programma che per il 2026 si presenta con un’ambizione curatoriale davvero notevole: 22 eventi, nomi di livello internazionale, e almeno un concerto destinato a restare nella memoria di chi avrà la fortuna di esserci.

Una storia lunga 74 anni: il festival che non smette di sorprendere

Prima di entrare nel vivo del programma, vale la pena ricordare chi è davvero il Ravello Festival. Non stiamo parlando di un evento nato sull’onda del turismo culturale degli ultimi decenni: il festival di Ravello è il secondo più antico d’Italia nel panorama della musica, dopo il Maggio Musicale Fiorentino. Un primato che pesa, nel senso migliore del termine, e che impone ogni anno una selezione artistica all’altezza della tradizione.

L’edizione 2026 si svolge dal 4 luglio al 5 settembre, con la maggior parte degli eventi concentrati nel Belvedere di Villa Rufolo — quella terrazza affacciata sul golfo di Salerno che Wagner stesso, secondo la leggenda, avrebbe identificato con il Giardino di Klingsor del suo Parsifal. Il contesto scenografico fa già metà del lavoro, ma il programma di quest’anno non ha bisogno di scorciatoie.

L’apertura con Daniele Gatti e l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino

Il festival si apre il 4 luglio 2026 con un concerto che unisce due eccellenze italiane: l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino sul palco, Daniele Gatti sul podio. Una scelta che non è casuale — mettere in apertura la seconda istituzione musicale più antica d’Italia, proprio quella che precede Ravello nella storia dei festival nazionali, ha il sapore di un omaggio reciproco tra due giganti della cultura italiana.

Gatti è direttore capace di costruire architetture sonore di rara densità, e il pubblico che ogni anno sale a Ravello da tutto il mondo sa bene cosa aspettarsi da questa combinazione. Il concerto inaugurale fissa subito il livello: alto, altissimo.

Jordi Savall e L’Orfeo: quando la prassi storicamente informata diventa spettacolo

Se c’è un evento del Ravello Festival 2026 che tiene banco tra gli appassionati di musica antica, è senza dubbio quello dell’11 luglio. Jordi Savall — figura di riferimento assoluto nella prassi esecutiva storicamente informata — sale sul podio per dirigere L’Orfeo di Monteverdi, portando con sé due ensemble di straordinario livello: Le Concert des Nations e La Capella Reial de Catalunya.

Il cast vocale è di quelli che non si improvvisano: tra i protagonisti figurano Sara Mingardo e Furio Zanasi, due interpreti che nel repertorio monteverdiano hanno costruito parte della propria identità artistica. Mingardo, contralto di profondità e colore unici nel panorama europeo; Zanasi, baritono che conosce questo repertorio come pochi altri al mondo.

Ma cosa rende questo concerto davvero speciale, al di là dei nomi? La risposta sta nel metodo. Savall non dirige Monteverdi come se fosse un’opera ottocentesca riadattata: ogni scelta strumentale, ogni ornamento, ogni dinamica nasce da decenni di ricerca filologica e pratica performativa. Ascoltare L’Orfeo con Le Concert des Nations significa ascoltare la musica del Seicento con gli strumenti, le accordature e le sensibilità di quel tempo — non come un esercizio accademico, ma come un atto artistico vivo e pulsante.

Il Belvedere di Villa Rufolo, con la sua acustica naturale e la scenografia del golfo sullo sfondo, trasforma questa esecuzione in qualcosa di difficilmente replicabile altrove. Non è un caso che il Ravello Festival 2026 abbia scelto questo concerto come uno dei perni della programmazione estiva. Per approfondire la biografia e i progetti di Jordi Savall, il riferimento è il sito ufficiale di Alia Vox, la sua etichetta discografica.

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Il concerto all’alba e la chiusura con Simon Rattle: due momenti da non perdere

Il programma non si esaurisce con Savall. Il Ravello Festival 2026 riserva almeno altri due appuntamenti capaci di accendere il dibattito tra gli appassionati.

11 agosto 2026 — Sunrise Concert: uno dei format più amati del festival, il concerto all’alba. Pochi posti, luce che cambia, musica che accompagna il sorgere del sole sul Tirreno. Un’esperienza che chi l’ha vissuta almeno una volta fatica a descrivere con parole ordinarie.

uno dei format più amati del festival, il concerto all’alba. Pochi posti, luce che cambia, musica che accompagna il sorgere del sole sul Tirreno. Un’esperienza che chi l’ha vissuta almeno una volta fatica a descrivere con parole ordinarie. 5 settembre 2026 — Concerto di chiusura: sul podio sale Sir Simon Rattle con la Freiburg Baroque Orchestra. Rattle, uno dei direttori più celebrati degli ultimi trent’anni, porta a Ravello un ensemble specializzato nel repertorio barocco e classico su strumenti storici. La combinazione tra un direttore di formazione sinfonica e un’orchestra di prassi storicamente informata promette una serata di chiusura memorabile.

Per chi vuole pianificare la propria visita e consultare il programma completo dei 22 eventi, la pagina ufficiale della Fondazione Ravello è il punto di partenza imprescindibile.

Perché Ravello è diverso da tutti gli altri festival

C’è una domanda che torna spesso quando si parla di festival musicali estivi italiani: perché Ravello continua ad attrarre nomi di questo calibro, edizione dopo edizione? La risposta non è solo geografica, anche se la posizione del paese sulla Costiera Amalfitana rappresenta oggettivamente un vantaggio competitivo difficile da eguagliare.

La risposta vera sta nella coerenza curatoriale. Il festival di Ravello non insegue le mode, non costruisce il programma sulla base del nome più commerciale disponibile. Sceglie invece artisti che hanno qualcosa da dire, che portano un progetto artistico definito, che usano Ravello come contesto e non come sfondo intercambiabile. Savall con L’Orfeo, Rattle con la Freiburg Baroque Orchestra, Gatti con il Maggio Musicale: sono scelte che raccontano una visione.

Questa visione — che mescola musica antica, repertorio classico-romantico e occasioni rare come il Sunrise Concert — è esattamente quello che il pubblico internazionale cerca quando sale a Ravello. Non un concerto qualunque in un posto bello, ma un’esperienza musicale che non troverebbe altrove.

Il dettaglio che non è passato inosservato: il dialogo tra passato e presente

Un elemento che accomuna i concerti più attesi del Ravello Festival 2026 è il dialogo tra strumenti storici e repertorio originale. Sia Savall che Rattle portano ensemble specializzati nella prassi storicamente informata, segnale che la direzione artistica del festival ha scelto di puntare su un’autenticità sonora che va oltre la semplice esecuzione di partiture antiche.

È una tendenza che negli ultimi anni ha trasformato profondamente il modo in cui il pubblico ascolta la musica classica: non più come un monumento da contemplare, ma come un linguaggio vivo, capace di sorprendere anche chi conosce bene il repertorio. Ravello, con la sua storia e il suo contesto unico, è il luogo ideale per questo tipo di narrazione musicale.

Settantaquattro edizioni non si portano come un peso, ma come una promessa rinnovata ogni estate: che la musica, in questo angolo di Campania affacciato sul mare, continuerà a fare cose che altrove sembrano impossibili. E il 2026 sembra intenzionato a mantenere quella promessa fino in fondo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.