Nuova tappa italiana dei Blue in concerto stasera, 24 novembre 2024, al Palazzo dello Sport a Roma. La band porterà sul palco le hit più famose della sua carriera, da “If you come back” a “Easy”. A seguire potete trovate la scaletta delle canzoni, orario di inizio del live e come arrivare in auto e con i mezzi.

Scaletta delle canzoni dei Blue a Roma, concerto 24 novembre 2024

Ecco su Soundsblog.it la scaletta del concerto dei Blue al Palazzo dello Sport:

All Rise

Heart and Soul

U Make Me Wanna

Haven’t Found You yet

Paradise

Ultraviolet

Too close

Best in me

A chi mi dice/Breathe

Easy

Sorry seems to be the hardest word

Bubblin’

Fly By II

My City

Curtain Falls

Guilty/Long Time

One Love

If you come back

Il concerto dei Blue inizierà alle 21. Il live è sold out, non sono più disponibili biglietti per la data di stasera.

Come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma

Per arrivare al Palazzo dello Sport a Roma (noto anche come PalaLottomatica), che si trova nel quartiere EUR, hai diverse opzioni, sia in auto che con i mezzi pubblici.

In auto:

Da Roma centro:

Prendi la Via Cristoforo Colombo in direzione sud (EUR). Dopo circa 8 km, arriverai all’EUR e troverai il Palazzo dello Sport sulla sinistra.

Dal Grande Raccordo Anulare (GRA):

Esci all’uscita n. 26 (Via Cristoforo Colombo), e prosegui verso il centro città. Troverai il Palazzo dello Sport sulla destra dopo pochi chilometri.

Parcheggio: Ci sono alcuni parcheggi disponibili nei pressi del Palazzo dello Sport e nell’area dell’EUR, ma è consigliabile arrivare in anticipo, soprattutto durante eventi.

Con i mezzi pubblici:

Metro:

Prendi la Linea B (blu) e scendi alla fermata EUR Palasport. Da lì, il Palazzo dello Sport è a circa 5-10 minuti a piedi.

Bus:

Diverse linee di autobus fermano nei pressi del Palazzo dello Sport. Le linee principali sono 30, 714, 780 e 791, che collegano l’area dell’EUR con diverse zone di Roma.