La scaletta e l’ordine delle canzoni dei Blue in concerto alla Kioene Arena a Padova, sabato 23 novembre 2024: orario e come arrivare

I Blue sono attesi in concerto stasera, 23 novembre 2024, alla Kioene Arena di Padova con una nuova data del loro tour. L’occasione è quella ideale per poter ascoltare i successi più noti della boyband, in un nostalgico viaggio tra le hit che hanno segnato un’epoca della pop music. A seguire tutte le informazioni sulla scaletta delle canzoni, orario e come arrivare.

La scaletta delle canzoni dei Blue a Padova, concerto 23 novembre 2024

All Rise

Heart and Soul

U Make Me Wanna

Haven’t Found You yet

Paradise

Ultraviolet

Too close

Best in me

A chi mi dice/Breathe

Easy

Sorry seems to be the hardest word

Bubblin’

Fly By II

My City

Curtain Falls

Guilty/Long Time

One Love

If you come back

Il concerto inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 23 novembre 2024.

Come arrivare alla Kioene Arena a Padova per il concerto dei Blue

Per arrivare al Kioene Arena di Padova, ci sono diverse opzioni sia in auto che con i mezzi pubblici. Ecco i dettagli per entrambe:

In Auto

Dalla A4 (Milano-Venezia):

Prendi l’uscita Padova Est.

Segui le indicazioni per “Zona Industriale” o “Kioene Arena”, che si trova a circa 5 minuti dall’uscita dell’autostrada.

L’indirizzo esatto è Via San Marco, 53, 35129 Padova, quindi potresti inserirlo direttamente nel GPS.

Dalla A13 (Bologna-Padova):

Prendi l’uscita Padova Zona Industriale e segui le indicazioni per Kioene Arena.

Parcheggio:

La Kioene Arena dispone di parcheggi nelle vicinanze, ma potrebbero riempirsi rapidamente in occasione di eventi importanti. È consigliabile arrivare in anticipo o verificare la possibilità di parcheggiare nelle aree limitrofe.

Con i Mezzi Pubblici

Dalla Stazione dei treni di Padova:

Autobus: Prendi la linea 10 direzione “Vigonza” e scendi alla fermata San Marco – PalaKioene, che si trova a pochi passi dall’arena.

Tram + Bus: Prendi il tram fino alla fermata “Capolinea Nord” e poi prendi l’autobus che porta alla fermata San Marco.

Orari e Biglietti:

Puoi consultare il sito della compagnia Busitalia Veneto o usare l’app Moovit per orari aggiornati.