Gli Avenged Sevenfold in concerto per la rassegna musicale “Firenze Rocks”. Prima di loro i Cemetery Sun, Bob Vylan e Bowling for Soup

Gli Avenged Sevenfold, spesso abbreviati in A7X, sono una band metal americana formatasi a Huntington Beach, California, nel 1999. I membri fondatori erano il cantante M. Shadows (Matthew Sanders), il chitarrista Zacky Vengeance (Zachary Baker), il bassista Matt Wendt e il batterista The Rev (James Sullivan). Successivamente, la formazione si è consolidata con l’ingresso del chitarrista solista Synyster Gates (Brian Haner Jr.) e del bassista Johnny Christ (Jonathan Seward). Nel 2015 il gruppo ha accolto come nuovo batterista Brooks Wackerman.

Il primo album, “Sounding the Seventh Trumpet” (2001), ha mostrato le radici metalcore della band, ma è stato con il secondo album, “Waking the Fallen” (2003), che hanno iniziato a guadagnare una maggiore attenzione, grazie a tracce come “Unholy Confessions“. Il loro terzo album, “City of Evil” (2005), ha segnato una svolta significativa, abbandonando il metalcore per un suono più hard rock e metal tradizionale. Singoli come “Bat Country” e “Beast and the Harlot” hanno portato la band a un pubblico più vasto.

Nel 2007, l’omonimo album “Avenged Sevenfold” ha consolidato ulteriormente il loro successo commerciale con brani come “Almost Easy” e “Afterlife”. Tuttavia, la band ha subito una tragedia nel 2009 con la morte di The Rev. L’album successivo, “Nightmare” (2010), è stato profondamente segnato da questo evento, sia nei testi che nel tono emotivo, con canzoni come “Nightmare” e “So Far Away” che sono diventate alcuni dei loro più grandi successi.

La band ha continuato a evolversi con album come “Hail to the King” (2013), che ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche statunitensi, e “The Stage” (2016), un ambizioso concept album che esplora temi di intelligenza artificiale e spazio.

Infine, nel 2023, ecco il loro nuovo disco, “Life is but a Dream…” registrato in un lungo periodo, dal 2018 al 2022. I brani presenti nell’album spaziano tra temi e argomenti diversi fra loro, dall’esistenzialismo all’amore, passando per la vita, morte e intelligenza artificiale.

A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni degli Avenged Sevenfold che si esibiranno stasera, 13 giugno 2024, per la rassegna musicale “Firenze rocks”, all’Ippodromo del Visarno. Prima della band, che si esibirà dalle 21,30, ci saranno i concerti dei Cemetery Sun (16.30), Bob Vylan (17.45) e Bowling for Soup (19.30).

La scaletta degli Avenged Sevenfold a Firenze, 13 giugno 2024

Nightcall (Kavinsky song)

Game Over

Mattel

Afterlife

Hail to the King

We Love You

The Stage

Fiction

Buried Alive

Nobody

Nightmare

Unholy Confessions

Save Me

Cosmic

G

(O)rdinary

(D)eath

Life Is but a Dream…

Biglietti per il concerto degli Avenged Sevenfold a Firenze, 13 giugno 2024

Sono ancora disponibili biglietti per il live. Si parte da 57.50 per il Posto Unico fino ai 69 euro della zona Pit. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.