Antonello Venditti sarà in concerto stasera, 19 giugno 2024, alla Terme di Caracalla a Roma. Quest’anno si celebrano i 40 anni dall’uscita di uno dei brani simbolo della sua carriera, quella “Notte prima degli esami” che mai, come nei giorni di fuoco dei maturandi torna prepotentemente alla mente di intere generazioni. E il 2024 racchiude anche il 40 anni dalla pubblicazione dell’album “Cuore”, nono disco del suo repertorio che, oltre alla già citata canzone, includeva anche hit come “Piero e Cinzia” e l’intensa “Ci vorrebbe un amico”. L’album, nell’anno della sua uscita, ha conquistato il primo posto della classifica Fimi ed è risultato anche essere il quarto disco più venduto in tutto il 1984.

A seguire potete leggere la scaletta del concerto con l’ordine dei brani, informazioni sui biglietti e come arrivare alle Terme di Caracalla a Roma.

La scaletta delle canzoni di Antonello Venditti in concerto a Roma

Ecco la possibile scaletta del concerto di Antonello Venditti alle Terme di Caracalla a Roma. L’ordine delle canzoni potrebbe subire variazioni durante la tappa di questa sera.

Also sprach Zarathustra (intro)

Bomba o non bomba

Sotto il segno dei pesci

Sara

Giulia

Lacrime di pioggia

Peppino

Giulio Cesare

Notte prima degli esami

Mai nessun video mai

Qui

Non è la cocaina…

Ci vorrebbe un amico

L’ottimista

Piero e Cinzia

Stella

Di’ una parola

Che fantastica storia è la vita

Dalla pelle al cuore

Unica

Amici mai

Alta marea

Benvenuti in paradiso

In questo mondo di ladri

Ricordati di me

Roma capoccia

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per il concerto di Antonello Venditti a Roma

Il concerto di Antonello Venditti a Roma è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 19 giugno 2024 alle Terme di Caracalla.

Come arrivare alle Terme di Caracalla Roma

Ecco come arrivare alle Terme di Caracalla a Roma.

In metro

Linea B – fermata Circo Massimo

In autobus

Via Baccelli – 160

Via Terme di Caracalla – 118, 160, 628, 671, 714