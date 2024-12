Appuntamento stasera all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno per il concerto di Antonello Venditti con una nuova data del suo “Notte prime degli esami 40th Anniversary”. Il tour è partito domenica 19 maggio 2024 all’Arena di Verona, a 40 anni dall’uscita del disco CUORE, ed è uno spettacolo straordinario, che ha aperto ufficialmente le celebrazioni per l’anniversario dell’album che contiene brani diventati Storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come “Notte prima degli esami”.

“Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary”, è prodotto e organizzato da Friends and Partners.

Scaletta canzoni di Antonello Venditti a Bologna, concerto 11 dicembre 2024

Sotto il segno dei pesci

Giulia

Lacrime di pioggia

Peppino

Giulio Cesare

Notte prima degli esami

Mai nessun video mai

Qui

Non è la cocaina…

Ci vorrebbe un amico

L’ottimista

Piero e Cinzia

Stella

Di’ una parola

Che fantastica storia è la vita

Dalla pelle al cuore

Unica

Amici mai

Alta marea

Benvenuti in paradiso

In questo mondo di ladri

Roma capoccia

Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per la data dell’11 dicembre 2024. Si parte da 49 euro per il II Anello Numerato Categoria 2 fino a 89 euro per la Platea Cat 1. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno

Per arrivare all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno sia in auto che con i mezzi pubblici, ecco le indicazioni:

In auto:

L’Unipol Arena si trova a circa 2 km dall’uscita Casalecchio di Reno dell’autostrada A1. Segui le indicazioni per la struttura una volta uscito dall’autostrada. È disponibile un parcheggio con circa 5.000 posti auto al costo di circa 10€ (non prenotabile, quindi conviene arrivare in anticipo per trovare posto

Con i mezzi pubblici:

Treno: Puoi prendere il treno suburbano dalla Stazione Centrale di Bologna (linea Bologna-Vignola) e scendere alla fermata Casalecchio Garibaldi. Da lì, l’arena è raggiungibile a piedi in circa 15 minuti​

Autobus: Le linee autobus 83, 671 e 85 collegano la stazione di Bologna all’arena