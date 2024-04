La scaletta e l’ordine delle canzoni di Annalisa in concerto alla Inalpi Arena a Torino: come arrivare, biglietti, orario di inizio

Dopo l’esordio a Firenze, sabato 6 aprile 2024, Annalisa è pronta per la seconda data del suo tour “Tutti nel vortice” in programma nei Palasport, dopo l’anteprima evento a novembre 2023 al Forum di Assago a Milano. Dopo la data a Milano, la cantautrice si è poi presentata in gara al Festival di Sanremo con “Sinceramente”, posizionandosi al terzo posto nella classifica finale, dietro Geolier e alla vincitrice Angelina Mango. Da allora, anche la scaletta ha subito una vera e propria rivoluzione con l’ordine delle canzoni per il suo tour. Numerose le tappe e le città coinvolte nel tour prima dei live previsti questa estate. Continua il periodo d’oro della cantautrice, iniziato con “Bellissima”, vero e proprio trampolino di lancio della seconda fase della sua carriera artistica. A seguire la scaletta e l’ordine delle canzoni in scaletta al concerto a Torino, informazioni sui biglietti, orario di inizio del live e come arrivare alla Inalpi Arena a Torino.

La scaletta di Annalisa in concerto a Torino, 8 aprile 2024

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Un domani (Annalisa feat. Mr. Rain cover)

Ragazza Sola

Direzione la vita

Movimento lento

Bye Bye

Rosso Corallo

Tsunami

Mon Amour

Apnea (Emma cover) (with Emma)

Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva

Vento sulla luna / Walking on the Moon

Nuda

Stelle

Bollicine

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te / Dieci

Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics cover)

Eva+Eva

Ti dico solo

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento

Il live inizierò alle 21.

Biglietti per il concerto di Annalisa a Torino, Inalpi Arena

Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per il concerto di Annalisa a Torino, in programma lunedì 8 aprile 2024. Si parte dai 45 euro per il II Anello (Numerato con Visibilità Laterale Limitata) fino ai 49 euro per il I Anello con Visione laterale limitata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare alla Inalpi Arena a Torino

Ecco come arrivare alla Inalpi Arena a Torino, come riportato anche da Ticketone:

Dalla stazione Porta Nuova – Linea 4

Dalla stazione Porta Susa – Linea 10

Dalla stazione Lingotto – Linee 14, 63

Dal centro della città di Torino, prendere:

Metro + Linea 4 (Porta Nuova) o linea 10 (Vinzaglio)

Linee 4, 10, 17, 63

Per quanto riguarda i parcheggi, è consigliabile lasciare l’auto in quello di Caio Mario e prendere la linea 4 o 10 per arrivare alla Inalpi Arena (ex Pala Alpitour) in pochi minuti.